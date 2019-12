Mal momento en la luna de miel: a Pampita le robaron el teléfono

Carolina "Pampita" Ardohain tuvo una luna de miel de ensueño tras su casamiento con Roberto García Moritán. Sin embargo, durante el viaje tuvo que atravesar un mal momento relacionado a la inseguridad.

Al llegar de Europa, la conductora fue abordada en el aeropuerto por un cronista del programa "Nosotros a la mañana" y ella aseguró, ante la primera pregunta sobre el tema: "La pasamos re lindo, es divino París".

Luego, relató que sufrió un pequeño hurto: "Fue cultural el paseo, a mí me encanta eso y Rober me acompañó, pero me robaron el celular". La modelo detalló que le sacaron el teléfono "de adentro del abrigo". Y agregó: "Fue en Monstmartre, pero se solucionó".

Para concluir el tema y ante la consulta del notero, aseguró: "Cuando me di cuenta ya estaba, era tarde. ¿Si fue incómodo? En el momento no me di cuenta de nada, así que no".

Cabe recordar que la pareja contrajo matrimonio el viernes 22 de noviembre en una celebración que incluyó a más de 200 invitados y se llevó adelante en el lujoso Palacio Sans Souci, ubicado en Victoria, en el partido de San Fernando.