“‘Pegale un tiro’, gritó uno y los chicos se largaron a llorar”

Parecía que, una vez más, iba a repetirse la rutina que tiene a diario una familia de Villa Castells. Temprano, el dueño de casa sacó la camioneta del garaje para llevar a dos de sus hijos a la escuela.

Sin embargo, en esta ocasión la secuencia habitual en el chalet situado en 485 entre 7 y 8, se alteró por completo cuando aparecieron dos asaltantes, de 22 y 16 años, encapuchados y con armas de fuego para generar 15 minutos de terror, cargados de violencia.

Según contó Nadia (37), la dueña de casa, al momento de la entradera -las 7.45- estaba en la planta alta de la vivienda junto a su hija de 13 años y su nene de 5. “Primero los delincuentes metieron dentro de casa a nuestros hijos de 11 y 8 años, instantes antes de que subieran a la camioneta. Luego, redujeron a mi marido cuando estaba cerrando el portón. Enseguida, lo obligaron a que entre con ellos”.

“PEGALE UN TIRO”

Apenas ingresó a su domicilio, Germán (40) comenzó a padecer en carne propia toda la violencia de los maleantes.

Al respecto, Nadia comentó que “de entrada, uno de los asaltantes le pegó un culatazo en la frente. Pero el cómplice le gritó ‘pegale un tiro en la panza’ y nuestros chicos de 11 y 8 años se largaron a llorar. Se asustaron mucho cuando escucharon eso”, lamentó.

Semejante barullo, alertó de inmediato a Nadia sobre lo que ocurría en la planta baja del inmueble. Entonces, reveló: “Me di cuenta que los ladrones tenían a mi marido y decidí enseguida esconder a los chicos debajo de la cama” de una de las habitaciones del piso superior.

Un momento después, se dio una situación que terminó por colmar de miedo a la mujer.

“Uno de los asaltantes subió al dormitorio, justo después que alcancé a llamar al 911 para avisar sobre lo que estaba pasando. Me agarró del cuello y me apuntó con el arma, para comenzar a pedirme oro y dólares. Le dije que no había, pero revolvió todo, mientras le pedía que no le hiciera nada a mis chicos, a lo cual por suerte accedió”.

“Acá estuvieron como 15 minutos y pensé en esos momentos que podía llegar a pasar cualquier cosa”

Germán (40) Víctima de la entradera

A los pocos minutos, indicó Nadia, “subió el delincuente que estaba con mi marido y le dijo a su compañero ‘vamos, vino la gorra’. Y el que me vigilaba me dio un empujón y bajó rápido con el otro ladrón, que a la pasada le pegó otro culatazo a mi esposo, en la parte trasera de la cabeza, y le abrió una herida más importante que la de la frente. Y eso que mi marido estaba sentado en la escalera, tratando de reponerse un poco”.

Ambos delincuentes, que llegaron al lugar en un Volkswagen Surán que habían robado a un vecino un rato antes en 511 entre 6 y 7, antes de la entradera al chalet de esta familia también habían asaltado a una joven que caminaba por 488 y 12, despojándola de su cartera. El raid delictivo incluyó un robo en una estación de servicio.

Las fechorías culminaron cuando intentaban escapar de la vivienda de Germán y Nadia, tras atormentarlos durante 15 minutos.

“Vinieron móviles con personal policial especializado, que atrapó a uno de los asaltantes en el fondo de casa. Y al compinche, cuando iba a saltar a una casa lindera”, consignó Germán. Y refirió que “la Policía venía persiguiéndolos, ya estaba al tanto de los robos previos”.

El hombre detalló que “de acá se llevaron unos 3.000 pesos y habían preparado televisores, bicicletas, perfumes y cargadores de celulares. Y les incautaron el Surán, la cartera de la chica y una billetera con plata”.