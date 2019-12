Llega el calor y se agrava el problema de la falta de agua

La llegada de las jornadas calurosas, con temperaturas que se pronostican superarán los 30 grados esta semana, muchos sectores de la Ciudad comenzaron a quejarse por problemas con el servicio de agua, ya sea baja presión o ausencia total del mismo. Según manifestaron, es una situación recurrente y los afecta en tareas diarias como la higiene y la cocina, además de la posibilidad de refrescarse.

Adriana, de 490 y 17, expresó que no tiene agua desde las 6 de la mañana y que le dijeron que era por un arreglo. Misma situación padece Silvia, de la zona, quien llamó a Absa y le detallaron que "se rompió el acueducto en 14 y 489. Pregunté si lo estaban arreglando o si sabían para cuándo iba a estar resuelto y me dijeron que no sabían. ¿Cómo es posible eso?".

Susana también se manifestó en ese sentido: "En Gonnet estamos sin agua hace muchas horas y la empresa no tiene horario de resolución del problema, aunque las facturas sí las manda con anticipación. Ya tenemos las de enero-febrero 2020".

Por otro lado, también hay problemas extendidos de presión. Horacio, de 528 entre 118 y 119, manifestó que "hace dos meses no tengo buena presión de agua. Hice revisar las cañerías de mi casa con un plomero pero me dijo que el problema es de afuera. Llamé a Absa, hice cuatro reclamos, pero hasta ahora no solucionaron nada".

En el mismo sentido, otro usuario indicó que "hace dos días no tenemos agua en 40 entre 115 y 116 y ni siquiera me atienden el teléfono para preguntar qué es lo que pasa".