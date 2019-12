IOMA: angustia por los retrasos en la entrega de remedios a pacientes crónicos

Sigue la angustia para los afiliados del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) que dependen del Programa Meppes, que brinda cobertura en medicamentos de elevado costo, necesarios para el tratamiento de patologías especiales o de alto impacto sobre la salud.

En las últimas horas pacientes que dependen de esos medicamentos volvieron a clamar por una solución, ya que desde hacía al menos dos semanas la provisión de los remedios estaba suspendida a las farmacias por parte de la industria farmacéutica debido a una deuda de la obra social provincial.

Si bien desde el Colegio de Farmacéuticos de La Plata explicaron que ayer algunas farmacias reportaron que tras varias semanas de demora habían llegado algunos pedidos, en otras se mantenían los atrasos en la provisión.

La titular de la filial platense del Colegio de Farmacéuticos, Alejandra Gómez, explicó que ayer “varias farmacias avisaron que empezaron a recibir medicación del plan Meppes que tenían pendiente. Pero así como muchas recibieron, también quedan otras con remedios que no les entregaron”.

La presidenta de la entidad colegiada señaló que si bien “todavía hay un montón de afiliados que no recibieron los medicamentos” ayer a varias farmacias comenzó a llegar la provisión que estaba en falta.

Si bien no trascendieron mayores detalles sobre si se alcanzó o no un acuerdo entre la obra social y la industria farmacéutica, los envíos de ayer podrían ser un indicador de un posible avance, ya que hasta ahora directamente no estaba entregando remedios.

“Hay farmacias que están esperando medicamentos desde mediados de noviembre, por lo que esos pacientes están sin la medicación”, agregó Gómez en diálogo con este diario.

A inicios de la semana pasada el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia había advertido en un comunicado que no se estaban entregando medicamentos por este programa del IOMA. “Es necesario advertir a la población que esta decisión es ajena a las farmacias y que los farmacéuticos somos responsables de la dispensa una vez realizada la provisión por parte de los laboratorios. No podemos dispensar los medicamentos que no estamos recibiendo”, aclaraban.

También desde el gremio Suteba salieron días atrás a advertir por esta grave situación. “El mencionado plan es un programa para pacientes con patologías especiales con cobertura de medicamentos al 100% (oncología, HIV, esclerosis múltiple, osteoporosis, afecciones psiquiátricas, diabetes, Parkinson, etc.). Incluye a una población altamente sensible, por lo cual bajo ninguna circunstancia pueden interrumpir el tratamiento”, explicaban.

Carlos Aprea, uno de los damnificados que se comunicó con este diario, dijo que desde hace quince días no le entregan los medicamentos que toma su mujer por una enfermedad crónica. “Hay mucha gente en esta situación. Y casos con riesgo de vida. Intento llamar a IOMA y es imposible comunicarse”, lamentó.

Si bien este diario consultó al IOMA no se hicieron comentarios sobre esta situación.