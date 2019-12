Múltiples opciones en la Ciudad para aprovechar la temporada de piletas

Opción para quienes no salen de vacaciones o para las familias o grupos de amigos que quieren pasar un fin de semana al aire libre y sin tanto calor, existe en la Región una variada oferta de piletas de natación, enmarcadas todas en amplios y verdes predios, la mayoría situadas fuera del casco fundacional platense. Se trata de propuestas de verano de diversas entidades, como clubes, colegios profesionales, sindicatos y campos de deportes.



Los precios, por día, para quienes deben pagar (porque hay casos en los que los afiliados utilizan el servicio gratis), van desde $100 a $350 y también hay abonos si el servicio se adquiere por paquetes de semana, quincena, mes o temporada. La mayoría de las instituciones comenzarán la temporada el próximo fin de semana y mantendrán la propuesta hasta fines de febrero o principios de marzo.



Regulados desde el Municipio (ordenanza 9.885), todos los natatorios de la Ciudad (comercial, deportivo, pileta-escuela, o sindical) deberá estar dirigido por un director técnico con título de profesor de Educación Física reconocido por el nomenclador en vigencia en la provincia de Buenos Aires. Asimismo, a partir de una reforma de la normativa aprobada en 2012 toda piscina de uso público que alcance la superficie de 50 metros cuadrados deberá estar custodiada por un guardavidas habilitado. La disposición responde a prevenir accidentes y mejorar la seguridad de los bañistas, esencialmente menores de edad.



La misma ordenanza establece también otras condiciones para la habilitación de las piletas públicas, como la higiene del agua que contienen, el régimen de la revisación médica de los usuarios, la obligación de todos los natatorios de contar con un profesional de la salud mientras que el predio esté abierto y las medidas de seguridad de las instalaciones.

Otra norma, la 9.101, establece que deber ser “el Colegio de Médicos de la Provincia el que fiscalizará la habilitación y el funcionamiento del consultorio del servicio médico, como asimismo la idoneidad del profesional responsable del mismo, de las piletas, y de los natatorios habilitados en el partido de La Plata”.



Las propuestas 2019-2020



En las piletas del Colegio Nacional la actividad arrancó ayer y se extenderá hasta el 8 de marzo. Abierta de lunes a lunes, el horario de lunes a sábado y feriados es de 10 a 19.30 y el de los domingos, de 12 a 19.30. Espacio tradicional del centro platense en los meses de verano, el predio situado en pleno corazón del Paseo del Bosque es de uso público y está organizado, en ese aspecto, en seis categorías: 1) estudiantes primarios, secundarios y universitarios de la Universidad Nacional de La Plata; 2) graduado, docente y no docente de la UNLP, estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional y de otras universidades nacionales; 3) público general; 4) deportista federado; 5) alumno sección infantil; 6) jubilado.



Con variantes de precios de acuerdo a las categorías, la 1) paga $150 (por día), $750 (la quincena), $1.200 (mes), $2.100 (temporada); la 2) $270, $1.500, $2.440 y $4.200; la 3) $350, $2.000, $3.100, $5.400; la 4) y la 5) sólo pueden optar por la temporada y en esos casos los valores son de $650 y $1.500, respectivamente; y la 6) $150, $750, $1.000 y $2.100.

La revisación médica tiene una validez de un mes.



Otro clásico es el Club Universitario. Como los años anteriores, estarán habilitadas en el verano 2019-2020 las dos sedes con natatorios al aire libre, las de Gonnet -agua dulce- y las de Punta Lara -agua salada-. La temporada se iniciará el próximo sábado y se organizó con tres categorías: deportistas, socios y no socios. Según se especificó, el trámite de autorización para el uso de las piletas debe realizarse en el predio con entrada en las calles 14 y 501; los socios deben presentarse con el carné y la cuota al día y los no socios con el DNI; en enero esa gestión se podrá completar también en las instalaciones de Ensenada.



Los valores en el caso de la “U” son los siguientes: por día, socio y deportista, $100, no socio, $200; carné de temporada, socio $1.500, deportista $500, grupo familiar hasta tres personas $3.150, hasta 4 personas $3.600; no socios, $6.200 (mayores) y $4.860 (menores), grupo familiar hasta tres personas, $11.144, y hasta cuatro personas, $12.468.



Se ofrece una promoción que consiste en el acceso de los menores de 21 años con un socio pagan lo mismo que el asociado. La revisación médica es quincenal y no implica un costo adicional.



De acuerdo a lo que se informó, los natatorios del predio de Gonnet están abiertos, de lunes a viernes, de 10 a 19, y los sábados y domingos, de 11 a 20; las piletas de Punta Lara, en cambio, de martes a viernes, de 15 a 19 y sábados y domingos, de 12 a 19.



Perteneciente a Adulp (el gremio de los docentes universitarios), el predio recreativo de 32 entre 153 y 155 inaugurará la temporada el 17 de este mes y la cerrará el 28 de febrero. De acuerdo a lo que se informó, los afiliados al sindicato y los matriculados del Colegio de Arquitectos incluido el grup familiar harán uso de las piletas de manera gratuita, mientras que los invitados pagarán por día $350 más $50 por la revisación médica (con validez durante quince días). El abono por semana para invitados costará $1.850.



Las instalaciones estarán abiertas de domingos a jueves, de 10 a 20; y viernes y sábados, de 10 a 23; los lunes cerrará para mantenimiento.



También en un contexto de verdor y grandes arboledas, el Country de Estudiantes de La Plata arrancará su propuesta de pileta el próximo sábado. El club albirrojo tiene diferentes ofertas con distintos precios. Todos los días los socios no abonan acceso al predio ni estacionamiento, en cambio, los no socios, los sábados y domingos pagan por ingresar $220 y por estacionar $150.

Los fines de semana el natatorio costará para los socios $160 por persona, los no socios $180, grupo familiar (hasta cuatro personas) socio $480, grupo familiar no socio $540; de lunes a viernes, el acceso al predio para no socios saldrá $160 y el estacionamiento $150; el uso de la pileta para socios $130, no socio $150, grupo familiar socio $390, no socio $450.



Habrá, asimismo, abonos sólo para socios: 10 usos de las piscinas cualquier día de la semana, $1.000; mensual socio, $2.000. Deportistas y alumnos de los colegios del club, con la cuota al día, $1.000; y deportistas no socios, $2.000.



La revisación médica debe renovarse cada quince días; y el horario de apertura del predio, situado en City Bell, es de 10 a 20.



En ese caso sólo para los profesionales afiliados, la Agremiación Médica Platense dispone de su predio “El Cardón”, situado en 66 y 179. Durante el verano se habilitan las piletas para adultos y una tercera destinada a niños de corta edad, con solarium y un enrejado de protección. Se aclaró desde la entidad que la propuesta no es abierta al público sino que está dirigida exclusivamente a los médicos. Los agremiados ingresan gratis, igual que el grupo familiar con hijos de hasta 18 años; el invitado mayor a 6 años paga por día $200 y el mayor de 18 años $300.