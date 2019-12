Altas temperaturas y escasez de agua, una pesadilla repetida que ya preocupa en la Región

La escasez de agua es una figurita repetida de cada verano. Cierto es que en algunos barrios los problemas con el servicio hace tiempo que dejaron de ser potestad de la estación más calurosa del año para convertirse en cosa de todos los días. Pero con la llegada de las altas temperaturas crece el uso del agua y la “sequía” se agudiza y se torna menos soportable. Por eso en los barrios empiezan a temer que reaparezca la pesadilla de cada inicio de año: el verano al rojo vivo sin una gota de agua en las canillas.

Y sino que les pregunten a los vecinos de Gonnet y Villa Castells que ayer debieron soportar que el termómetro sobrepasara los 30 grados centígrados sin poder darse un refresco. ¿El motivo? Una rotura en un sector de la red que provee de agua a esa parte del norte platense hizo que pasaran toda la jornada con las canillas secas.

Los primeros reclamos por esta situación llegaron a la redacción de EL DIA por la mañana, pero se replicaron a lo largo de toda la jornada. Si bien la empresa Absa no brindó precisiones sobre los motivos de los inconvenientes con el suministro, diferentes lectores reportaron la misma situación: “Nos dicen que es por una rotura en el acueducto norte, a la altura de Lacroze y 14”, coincidían.

EL DIA se acercó a esa dirección. Sobre la esquina, en la vía pública, se veía un amplio pozo lleno de agua, al parecer consecuencia de una enorme filtración. Al menos en ese momento no había ningún operario de la empresa que distribuye el agua potable en la Región trabajando en la reparación. El agua fluía hacia las demás arterias, arrastrando sedimentos y formando un “río” en la calzada.

“Absa no nos da un horario de resolución del problema. Estamos desesperados”, planteaban los usuarios de esas zonas. Los inconvenientes abarcaban puntos como 490 y 17 y la República de los Niños.

“La empresa no tiene horario de resolución del problema. Pero sí puede mandar las facturas con anticipación. Ya recibimos las facturas de enero y febrero 2020”, resaltó otro lector.

Los problemas con el agua en esos barrios del norte platense se acumulan, porque todavía sigue la controversia entre la empresa Absa y vecinos de Villa Castells y Gonnet respecto a la calidad del agua que distribuye el acueducto norte. Mientras desde la firma estatal sostienen que el agua se puede beber sin riesgo, muchos habitantes de esos barrios desconfían. Uno de los motivos de esa desconfianza tiene que ver con que Absa sigue entregando agua envasada, como lo hacía antes de las obras que llevó a cabo en el nuevo acueducto.

OTROS BARRIOS, iguales PENURIAS

El malestar de los usuarios de Absa se replicó en otros barrios. Horacio Oscar Cuezva, de 528 Nº115 entre 118 y 119 en Tolosa dijo que “hace dos meses que de la calle no me entra presión de agua, y sé que es problema de la calle porque hice revisar las cañerías de la casa con un plomero y me dijo que el problema venía de afuera”, o sea, de la red de Absa. Agregó que ya hizo cuatro reclamos ante la empresa desde el 7 de octubre hasta ahora “y no me han solucionado el problema. Estoy gastando a razón de $2.000 cada cuatro días en bidones de agua. Me parece que es una falta de respeto teniendo todas las boletas pagas”, remarcó.

Otro usuario, de calle 40 entre 115 y 116 al Nº 220 dijo que llevaban dos días sin suministro, “reclamamos a Absa y no nos contesta”.

PEDIDO DE INFORMES

Con el verano a la vuelta del calendario, inquieta a los vecinos cómo funcionará el servicio en cantidad y calidad, teniendo en cuenta que con la llegada del calor la presión siempre baja -aún más que durante el resto del año- o desaparece sin más.

Como informara este diario, días atrás el concejal Gastón Crespo (GEN) reiteró un pedido de informes para “conocer en detalle la situación del servicio de agua de red en nuestra región”.

“Teniendo en cuenta que comienza la época de mayor consumo, necesitamos anticiparnos a un problema que los vecinos padecen todos los años”, indicó el edil.

En la solicitud hizo mención a un relevamiento propio sobre “la totalidad de vecinos que habían presentado reclamos por falta de agua o fallas en el servicio: “Más del 90 por ciento informaron que los problemas persisten” y que “la solución fue parcial o no definitiva”.