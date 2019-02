VIDEO.- Rápidos y... ladrones: así motochorros roban ventilador de un comercio de Romero

De la ola de inseguridad no se salva ningún barrio de la Región. Y los ladrones apelan a técnicas que muchas veces dejan con la boca abierta y sin reacción a los comerciantes y vecinos.

Esta vez le tocó a un local de Melchor Romero ser una víctima más de los delincuentes. A través de las cámaras de seguridad pudieron ver el accionar de una pareja de motochorros que en apenas 5 segundos lograron llevarse un ventilador de pie.

El hecho ocurrió el pasado lunes cerca de las 15 en el comercio "Muebles Bianchi" de 520 entre 157 y 158. "Tuvimos la suerte de que sólo se llevaron un ventilador al paso, y la cosa no pasó a mayores. Pero en el barrio esto pasa día a día, y la violencia es cada vez peor", sostuvo a eldia.com Esteban Bianchi, el hijo de la dueña.

También contó que "nos han robado con armas a nosotros y a la farmacia de enfrente" y que esta semana "robaron también una moto en el Pago Fácil" ubicado a dos cuadras de su comercio. "La verdad es que tenemos miedo", se quejó Bianchi frente a una sucesión de episodios que parecen no tener fin.

Si bien contó que "no hicimos la denuncia porque no queremos perder una mañana", aseguró que los ladrones "aprovechan que no hay gente en la calle". Y agregó: "Supuestamente por el barrio hay Policía Local, pasan dos chicas siempre a la tarde, pero parece que ni eso los asusta".