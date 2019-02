Tras un enero atípico, el resto del verano tendrá temperaturas promedio debajo de lo habitual

El mes pasado llovió el doble de lo esperado para la época. Es una de las consecuencias de la presencia de El Niño

El último enero fue, desde el punto de vista climático, un mes atípico, pues se caracterizó por el doble de las lluvias habituales para ese período y algo que resultó todavía más extraño: las temperaturas registradas, salvo por la ola de calor de la semana pasada, fueron muy inferiores a la media, con días templados y tardecitas y noches frescas. Para lo que resta del verano, según se anticipó desde Hidrometeorología de La Plata, la Región recibirá menos precipitaciones, pero se mantendrán, eso sí, las mínimas y las máximas por debajo de lo normal.

“Va a ser un febrero lluvioso, pero no tanto como el mes pasado, con precipitaciones no tan importantes como las de enero, que casi llovió día por medio”, adelantó Sergio Jalfín, meteorólogo de la dirección municipal de Hidrometeorología. De acuerdo a los registros del organismo, el primer mes de este año cayeron 250 milímetros. “El doble de la media”, indicó el especialista.

En el balance general, según el pronóstico, este verano terminará siendo más benévolo que otros en relación al calor. “Para febrero se esperan temperaturas no extremas como las de la semana pasada -subrayó Jalfín-. Enero fue bastante frío respecto de eneros anteriores, con muchas máximas inferiores a los 30 grados, algo que no es normal. Febrero también vendrá con valores inferiores a lo habitual; las medias son 19 y 29 grados de mínima y máxima, respectivamente, y ahora los picos van a estar por debajo de eso”.

Ya el pasado diciembre se presentó muy distinto a los últimos meses de cada año. Fue uno de los más lluviosos de la historia y el calor se hizo esperar bastante, tanto que había pasado el inicio del verano (21 de diciembre) y la máxima no superaba los 27 grados.

Este clima “loco” se manifestó muy marcadamente en los contrastes de hace unos días en los dos extremos geográficos del país, pues mientras que en la austral Tierra del Fuego (donde en verano las temperaturas se parecen a las de los inviernos de esta región) sus habitantes se sorprendieron con los 38 grados a los que llegó el termómetro, en Jujuy, la provincia más al norte de la Argentina, nevó.

Sin embargo, Jalfin aseguró que no hay certezas de que esos fenómenos se deban a los cambios climáticos que viene experimentando el planeta. “Pudo haber sido un evento particular de tres días. Por eso no es atribuible directamente a ese factor; para estar seguros de eso habría que investigar y compararlos con otros fenómenos”, dijo el experto.

Lo que sí es un hecho es la presencia de El Niño, que provoca un notable aumento de las precipitaciones en el Río de la Plata, el Litoral y la provincia de Buenos Aires en general. A raíz del calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial, explicó Jalfin, aunque ocurra a más de 5 mil kilometros de distancia de nuestra región, altera toda la atmósfera, y lo que produce es que donde suele llover mucho termina habiendo sequía y a la inversa, si el tiempo es por lo general seco se vuelve muy húmedo y con lluvias. En ese sentido, el especialista brindó como ejemplo las recientes inundaciones de la mesopotamia argentina. “Se potencia lo habitual; hay una intensificación de los fenómenos atmosféricos. El Litoral es de por sí lluvioso pero El Niño hace que sea más lluvioso que lo normal”, destacó.