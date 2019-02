Mientras en barrios enteros claman por el agua, el derroche en la calle se multiplica

En distintos puntos de Aeropuerto, Tolosa, La Loma y Ringuelet pasan penurias por las falencias del servicio. Piden respuestas a Absa

Persisten, en la Ciudad, ambas realidades: al mismo tiempo que miles de vecinos, en barrios enteros, la pasan mal por la escasa presión de agua -cuando no por las canillas directamente secas-, el vital recurso se derrocha en la vía pública por la epidemia de las filtraciones, que no deja de extenderse.

Incluso en puntos céntricos, como una de las veredas de la calle 47 entre 7 y 8 (mano izquierda), donde la actividad se ve alterada por una caudalosa pérdida de agua. “Llamamos a ABSA hace unas horas para ver si podían venir a reparar. Seguimos esperando la solución”, dijo una empleada de unos de los negocios de la cuadra.

Un panorama similar describen en 20 y 33, donde se rompió un caño y el agua discurre por la vía pública desde hace varios días. “Han venido los operarios de Absa a ver y se van”, cuentan los vecinos.

Como cualquier peatón podrá comprobar, situaciones parecidas se multiplican de a centenares en las calles platenses mientras en otras zonas claman porque no tienen ni una gota de agua potable y, encima, se viene un nuevo tarifazo. Es lo que denunciaron, por caso, en Barrio Aeropuerto, más precisamente calle 12 entre 607 y 608. “Estuvimos juntando el agua de lluvia en baldes para tener aunque sea para el baño”, comentó, indignada, una vecina. Y agregó que “el camión cisterna que dicen tener te lo mandan en un plazo de 72 hs ... cuando lo pedí una vez apareció a los tres meses”.

En Tolosa también están que trinan. Aseguran que no hay agua en 530 entre 6 y 7 y adyacencias. También en cercanías de la comisaría. “Ni una gota, y cuando hay sólo sale con bomba”, dijo Fernando Romero, vecino del barrio.

En La Loma la bronca no se queda atrás. En calle 43 entre 19 y 20 aseguraron que “desde la semana pasada no hay presión de agua y no sube a los tanques. Por lo tanto hay que ducharse con un balde de agua. Reclamo a Absa que encima pretende aumentar”, comentó, indignado, otro vecino por WhatsApp.