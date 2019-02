Rumores sobre otro cambio en el Concejo Deliberante

| Publicado en Edición Impresa

La votación de Ileana Cid como la nueva presidenta del Concejo Deliberante local y del peronista Fabián Lugli como el vicepresidente, no son los únicos cambios que por estas horas tienen lugar en el deliberativo local. También llamó la atención la asunción de su banca -frente a la licencia de Fernando Ponce- de la ex jefa de Gabinete de Julio Garro, Natalia Vallejos. La presencia de la ex funcionaria, que en más de una ocasión dejó pasar la posibilidad de asunción para dar lugar al siguiente en la lista, provocó una fuere inquietud en ámbitos del Ejecutivo y en el propio bloque de concejales oficialistas. Es que, luego de ser desplazada de su cargo ejecutivo, Vallejos quedó en muy mala relación con el Intendente. Esto lleva a que la llegada de la flamante concejal provoque entre propios y ajenos más de un interrogante sobre su comportamiento legislativo. Otra novedad que podría darse en los próximos días, según se amplifican los rumores en los pasillos del deliberativo, es la del regreso del edil Francesco Arriaga, quien podría volver a ocupar su banca en breve. Según se comenta, Garro tendría pensado hacer regresar al concejal que responde al entorno del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, y que dejó su banca cuando Cid asumió la suya, dado que su llegada al recinto obedecía a la licencia de la ahora presidenta. Sin embargo, para que Arriaga regrese un concejal de Cambiemos deberá abandonar su lugar. Y en ese plan algunos aseguran que será Liliana Lucha mientras que otros van más allá y lo señalan a Javier Mor Roig, sobre todo, por las veces que su nombre vino sonando para volver al Ejecutivo.