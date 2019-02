Alberto Fernández: “Cristina es la que menos impedimentos pone para la unidad opositora”

| Publicado en Edición Impresa

El ex jefe de gabinete y hoy asesor de la ex presidenta/Sebastián Casali

El ex Jefe de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner, Alberto Fernández, consideró ayer que la ex presidenta “es la que menos impedimentos pone” para la unidad de toda la oposición de cara a las elecciones de octubre.

“Yo hablo con todos y honestamente creo que ella no pone obstáculos, como están haciendo otros dirigentes”, dijo Fernández. Y agregó: “Veo a una Cristina muy abierta y muy preocupada por encontrar una alternativa a (el presidente, Mauricio) Macri”.

El ex funcionario, hoy asesor de Cristina, brindó una entrevista en la redacción de EL DIA en el marco de una visita a la Ciudad para participar de una cena organizada por la concejal peronista Victoria Tolosa Paz.

Consultado sobre las conversaciones que se vienen manteniendo entre los distintos sectores de la oposición, Alberto Fernández aseguró que la unidad “se está dando de hecho”.

“En el interior del país la unidad se está dando prácticamente en todos lados. Se dio en San Juan, en La Pampa, en Neuquén. Estamos trabajando para la unidad en Entre Ríos, en Chubut. Hay unidad en La Rioja, en Catamarca. Después está la unidad con lo nacional y ahí hay más resquemores dirigenciales. Pero poco a poco se va a ir dando”.

En tanto opinó que el ex ministro de Economía Roberto Lavagna “es muy valioso” pero cuestionó su postura de una candidatura sin internas. “Lo que plantea no funciona. No sólo por lo de Cristina. Massa también ha dicho que quiere ser candidato, igual que Urtubey, que Pichetto...”

Finalmente, el ex Jefe de Gabinete consideró que “es dantesco lo que hizo el Gobierno con la Justicia”. Y sentenció: “Lo único que busca (el juez federal Claudio) Bonadio es meterla presa a Cristina. No le interesa la verdad”.