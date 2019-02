La turbiedad del agua inquietó a los vecinos en zonas del norte platense

| Publicado en Edición Impresa

Los problemas con la provisión de un servicio tan esencial como el agua se agudizan en la Región. Ayer a la mañana, usuarios del norte platense amanecieron con serios inconvenientes en el suministro: cuando fueron a abrir las canillas descubrieron con asombro que el agua salía oscura y, durante horas, ni siquiera pudieron hacer las mínimas tareas del hogar.

Así lo plantearon vecinos de Gonnet y Villa Castells, cuya provisión de agua potable sigue esperando por la habilitación del nuevo acueducto norte. Precisamente, desde Absa dijeron que la turbiedad que presentaba el líquido se debió a las pruebas que se están realizando antes de inaugurar la obra.

Uno de los reclamos provino de Villa Castells. Noemy Carvajal dijo estar “indignada” por el servicio que brinda Absa en la zona que reside. “Nos cobran una fortuna y el agua sale marrón”, se quejó la lectora, quien además envió un video en el que llena un bidón con el líquido oscuro. “Si no pagas a tiempo te intiman. Y ellos no cumplen con las normas de seguridad del agua. Uno paga y ellos no hacen nada para darte un servicio digno, como las personas se merecen”, sostuvo.

Por otro lado, Carvajal manifestó que “esa agua ni siquiera sirve para lavar la ropa porque está sucia. Quiero que vean el servicio que brindan porque cuando vas a hablar a las oficinas se te ríen en la cara los empleados”.

Otra vecina envió una foto y manifestó: “El filtro del purificador lo cambié ayer a la tarde”, con la imagen del mismo oscurecido por líquido oscuro que salía de las canillas.

Desde Absa señalaron que “el Acueducto Norte continúa en la etapa de equilibrio de presiones, y por tal motivo se podrá registrar turbiedad en algunos puntos de la red, tanto en Villa Castells, como en Gonnet”. Agregaron que además, se están realizando drenajes en 13 y 500; 487 y 13 y en Lacroze y 15 A.