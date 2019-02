Nadia: acusación, pedradas y custodia a la ex del carnicero

Familiares de Ferraresi la apuntan en una hipótesis de instigación al crimen por el que fue detenido un ex convicto con problemas psiquiátricos. Hoy declara ante la fiscal la madre de la víctima

A los investigadores del crimen de Nadia Ferraresi, la peluquera de 25 años apuñalada en la madruga del lunes en su casa de Villa Tranquila, Ensenada, les queda poco por avanzar: ya tienen detenido a quien sostienen que es el asesino y reconstruyeron buena parte de la escena del ataque con un cuchillo de cerámica que le atravesó el hígado. No es todo. En la causa que lleva adelante la fiscal María Eugenia Di Lorenzo ahora buscan aclarar si, como sostienen algunos familiares, la mujer fue víctima de un asesinato “por encargo”, una versión que puso al barrio en extrema tensión, con pedradas a una casa de la zona.

Desde el lunes, cuando Nadia agonizaba en el Hospital Cestino, esa acusación canalizó furia. Por la noche, cuando se anunció la muerte de Ferraresi, un grupo de personas se paró frente a la casa de la apuntada y comenzó a tirar piedras. La versión sobre la instigación tiene como argumento un historial de desencuentros. La mujer fue pareja de quien era el novio de Nadia y habría protagonizado algunos episodios violentos con sentido de reproche a su ex, un carnicero también del barrio y a la peluquera, según versiones de familiares y amigos que declararon en estas horas ante Di Lorenzo.

Esa información todavía no convence a la fiscal de imputar a la joven señalada por el delito de instigación. “Lo que circuló en los primeros dos días ya está en el expediente en forma de declaración, pero son testimonios sobre episodios que alguien les contó”, apuntó una fuente de la causa en relación con los relatos sobre ataques de la ex, realizados por amigas y vecinos de Ferraresi.

La fiscal espera para esta mañana a la madre de la peluquera, quien habría sido testigo de al menos un arranque violento de la mujer ante el PH que habitó Nadia junto a su hijo de 4 años.

Mientras los médicos intentaban salvarle la vida a la joven, amigos y allegados se dirigieron primero a la casa del acusado, Omar Díaz, de 24 años. Allí estaban sus padres. El hombre fue agredido, contó una fuente policial de Ensenada.

Más tarde, el blanco fue la ex del carnicero de unos 45 años. El grupo se paró ante su casa y comenzaron a llover piedras. “Había gente del barrio movilizada por la conmoción de un crimen de una vecina mezclada con personas de afuera e incluso algunos que parecían interesados en saquear”, interpretó la fuente.

Lo cierto es que con la pedrada apareció la Policía. Los efectivos se pararon delante de la casa situada en Cestino entre Quintana y Dolores. La tensión subió cuando se presentó allí el carnicero. Al hombre lo habían increpado durante el día, cuando todavía era señalado en alguna sospecha de la Policía, rápidamente desvanecida por otras evidencias. Intervinieron con palabras los policías y funcionarios del área de seguridad local. Finalmente, a las 3 de la mañana hubo calma.

Siempre según la Policía, la casa de la mujer involucrada con el supuesto pacto volvió a concentrar a los manifestantes que reclaman justicia un día después. Fue el martes a la noche. Ese día también hubo una nutrida marcha por calles céntricas de Ensenada con una demanda puntual, de esclarecimiento del caso y una general, contra la violencia que padecen las mujeres, representada, entre otros indicadores, en femicidios que se producen casi a diario en el país.

Ante el cuadro, se dispuso una guardia policial permanente y un refuerzo con cerca de una veintena de policías entrenados para afrontar disturbios. La ex del carnicero ya no está allí. “Se fue no sabemos dónde y no hizo denuncia por los ataques”, indicó el investigador consultado.

El femicidio es la principal hipótesis de la fiscal. Estaría motivado, según esa línea, por una obsesión del hombre con la víctima. Se basa en que estuvo merodeando por la casa el sábado anterior y habría ingresado en dos oportunidades cuando no estaba Nadia.

Así, se descarta en estas horas la posibilidad de que Díaz, haya intentado robar. La Policía cree que la mujer lo hirió al defenderse de la intrusión en su casa, el hombre le quitó el cuchillo y le aplicó la puñalada mortal delante del niño de 4 años.

El acusado está detenido en la Unidad 34, de Romero, para presos con problemas psiquiátricos. Conoce el lugar: allí estuvo en 2016, acusado por uno de los cuatro delitos de robo en los que fue imputado entre los 18 y los 24 años.