Festival de infracciones y riesgo vial en un tramo de la avenida 60 de 13 a 19

Si circular por las calles platenses constituye de por sí una materia de riesgo, transitar indemne el tramo de la avenida 60 que une las plazas Máximo Paz e Yrigoyen, escenario de infracciones e imprudencias sin fin, se parece cada vez más a una lotería.

Quienes a diario circulan por esa arteria entre las calles 13 y 19 volvieron a advertir ayer sobre los riesgos que implica y la cantidad de accidentes viales que se producen a razón de al menos dos o tres al mes. De hecho, en la zona hay choques, roces y siniestros de distinto grado de gravedad, y no todos trascienden.

Sin ir más lejos días atrás este diario dio cuenta de un fuerte choque que en la esquina de 60 y 16 protagonizaron un Peugeot 207 y un Renault Clio. En esa oportunidad no hubo que lamentar heridos, pero el caso renovó la preocupación de los vecinos, que volvieron a alertar por el riesgo vial de la zona y pidieron medidas.

“Todas las semanas tenemos choques en ese tramo. Sucede que al ser el bulevar más angosto los automóviles tienen más espacio y circulan a mayor velocidad. Sumado a los que cometen la imprudencia de girar en ‘U’”, sostuvo Ricardo, comerciante de esa avenida.

Este diario ya ha alertado en distintas ocasiones sobre el peligro para conductores y peatones. Cualquiera que se detenga un momento a observar la circulación en ese tramo podrá observar decenas de infracciones, sin que ningún inspector las divise ni las sancione.

Desprovisto de semáforos, con un separador central menos que angosto, el trayecto de poco más de 650 metros entre ambas plantea todo tipo de desafíos tanto a los conductores que no conozcan los “códigos” del lugar como a los peatones que intenten cruzar.

Son moneda corriente los giros a la izquierda y en “u”, los autos que cruzan una de las manos y quedan atrapados en el medio del tránsito, coches y camionetas que en pos de obtener mejor panorama asoman varios metros desde las calles transversales, todo vale.

Quienes viven en ese barrio aseguran que los cruces más riesgosos son los de 15, 16 y 18, donde las colisiones afectan a autos en circulación pero con frecuencia también a los que están estacionados.

“De noche los micros aprovechan y encaran el tramo a toda velocidad, y recién bajan un poco el ritmo cuando se acercan a la plaza Irigoyen”, contó un vecino.

En este escenario cotidiano de desborde, los transeúntes no la pasan mejor que los automovilistas. Cruzar de un tirón los veinte metros de la avenida es siempre peligroso. Y en las horas pico, casi imposible. Y quedarse parado esperando sobre la rambla, que no llega al metro de anchura, no es una opción recomendable porque el riesgo de ser embestido crece minuto a minuto.

Por estos motivos los vecinos volvieron a pedir que se tomen medidas estructurales o al menos se refuercen los controles para ponerle un poco de freno al desbande vial de la zona.