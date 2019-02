La sombra de un femicidio detrás del incendio de tres casillas en Los Hornos

Allegados a la víctima de 50 años le dijeron a EL DIA que el fuego fue iniciado por la ex pareja, a quien vieron pasar por el lugar

“al ex de ella lo buscamos por todos lados y no aparece”, contó un familiar de la víctima/ roberto acosta

Varias horas habían pasado desde que las llamas consumieron por completo tres casillas, afectaron otras dos viviendas y culminaron con la vida de una mujer. En la esquina de 156 y 55, la familia de la víctima junto a otros vecinos permanecían en la vereda, observando el caos resultante del incendio que dejó a seis personas con lo puesto.

Sergio Barrientos (36), sobrino de la fallecida Patricia Barrientos (50), apuntó contra la ex pareja de ésta y refirió cómo fue el desarrollo del incidente, que comenzó cerca de las 4 de la mañana de ayer.

“Nos despertamos por los gritos de mi tía (su casa estaba pegada a la de Patricia), pero cuando salimos ya era tarde. Fue todo muy rápido”, le dijo a EL DIA.

En el medio de la desesperación y del calor sofocante, la hija de la mujer intentó rescatarla. Sus esfuerzos fueron en vano y terminó con heridas severas por quemaduras en los brazos y el torso, razón por la cual fue derivada al hospital San Martín, donde fue asistida y ahora se encuentra fuera de peligro.

Mientras esperaban la llegada de los bomberos, intentaron apaciguar el infierno con mangueras y baldes que llenaban con el agua de una pileta de lona ubicada entre dos de las propiedades dañadas.

Cuando los rescatistas lograron contener las llamas, sólo quedaban escombros humeantes y un cuerpo calcinado.

DOS VERSIONES

Fuentes de la policía revelaron que los restos de Barrientos “fueron hallados sobre una cama” y que la misma había sido sorprendida por el incendio, que se habría “generado por un cortocircuito”, mientras “estaba dormida”.

Sin embargo, esa versión contrasta en varios aspectos con la expuesta por la familia, que señalan a un hombre que, hasta hace dos días, convivía con la víctima en la edificación que fue destruida.

Por otro lado, desestimaron que se haya tratado de un problema relacionado con “la luz”, debido a que “los tres (por Sergio, Patricia y el hermano de ella, Miguel) compartíamos la conexión eléctrica”, afirmaron.

Incluso -añadieron-, fueron ellos quienes cortaron los cables “para evitar un problema mayor”.

La escuchamos pidiendo ayuda, no estaba dormida. Además, mi tía era una persona muy prolija como para no encontrar la llave y no tenía” ningún impedimento físico “para salir por sus propios medios, “alguien le cerró la puerta y ella no pudo salir. Murió agarrando el picaporte”,

Por otra parte, manifestaron que el sujeto “pasó por la cuadra como a las ocho de la mañana, no se detuvo, no preguntó qué había pasado. Nada. Siguió de largo”, le contó a este diario un vecino.

“Estaban separados, pero estuvieron juntos por tres años. ¿Cómo puede ser que no le importe lo que nos pasó? Lo fuimos a buscar a la casa y no estaba, lo rastreamos por todos lados pero parece que se lo tragó la tierra”, detalló Sergio,

Él, junto a Yanina (27) y sus tres hijitos; Miguel (38), hermano de Patricia; y la hija de ésta, quedaron en la calle y apelan a la solidaridad de los vecinos para poder recuperar algo de lo perdido. Los interesados pueden comunicarse mediante el 15-435-7479.