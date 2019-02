Modelos trans que conquistan el mundo

| Publicado en Edición Impresa

Con solo 20 años, Loiza Lamers ganó el concurso Holland’s Next Top Model 2015, y hoy forma parte de una de las agencias más importantes del mundo. Nacida como Lucas, dijo que nunca se identificó con el sexo masculino. “Me he sentido mujer desde que era muy pequeña, a los 6 o 7 años ya mantenía conversaciones con psicólogos a los que les explicaba que mi situación era la de una mujer interpolada en el cuerpo de un hombre”, dijo la modelo durante el reality.

Laith de la Cruz vivió 24 años como mujer, pero decidió cambiar de sexo. Descubierto por el talentoso fotógrafo Bruce Weber, fue cuestión de meses para que brillara en las pasarelas de Nueva York. De origen dominicano, rasgos marcados y ojos turquesa, deslumbró con su figura escultural en la campaña de ropa interior de Calvin Klein.

Laverne Cox es una actriz trans estadounidense, productora de TV y defensora de los derechos de la comunidad LGBT. Se la conoce por su papel de Sophia Burset en la serie de Netflix Orange Is the New Black, por la que se convirtió en la primera persona transgénero nominada a un Emmy en la categoría de actriz.