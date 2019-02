Tras el mensaje de Trump, el actor que lo imita se preguntó si su seguridad está "amenazada"

En las últimas horas se generó un fuerte revuelo en las redes sociales por un cruce entre Alec Baldwin y Donald Trump que tuvo como epicentro Twitter.

Según se conoció, la discusión se habría generado por las imitaciones que el actor hace del presidente en el programa Saturday Night Live.

Tras ese sketch, el presidente saltó a la red social del pajarito con un mensaje que no fue dirigido directamente a nadie pero que el actor interpretó que era un mensaje para él.

"¿Cómo pueden las cadenas de televisión salirse con la suya con estos ajustes de cuentas contra republicanos sin castigo? ¿Igual que en muchos otros programas? Es muy injusto y debería ser investigado. ¡Esta es la verdadera conspiración!" dijo Trump.

Nothing funny about tired Saturday Night Live on Fake News NBC! Question is, how do the Networks get away with these total Republican hit jobs without retribution? Likewise for many other shows? Very unfair and should be looked into. This is the real Collusion!