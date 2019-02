El calvario vecinal por la escasez y la turbiedad del agua se estira en los barrios

A la espera del acueducto norte, Gonnet y Villa Castells volvieron a ser los más complicados. En el Santa Ana no salía “ni una gota”

Ya no saben a quién reclamar. Pasan los días y en amplias zonas de Gonnet y Villa Castells el agua sigue saliendo turbia de las canillas. Y si bien desde la empresa Absa han indicado que se debe a las tareas de pruebas que se vienen llevando adelante por la demorada habilitación del Acueducto Norte, lo cierto es que los vecinos van de una contrariedad tras otra por el servicio.

No son los únicos. A ellos se sumó ayer el reclamo de un extenso sector del barrio Santa Ana, de Melchor Romero, donde dijeron estar sin una gota de agua en las canillas, al igual que frentistas de la zona de Parque Saavedra, que otra vez padecieron las falencias del suministro.

“Peor que todos los veranos anteriores”, resumió, tajante, Nancy Núñez, desde Santa Ana. “Reclaman el pago de boletas que llegan tarde por un servicio que ya va desapareciendo. Ya ni llamo para reclamar, no es solución un número con barras, si ni siquiera me cobran menos. Hay que quedarse hasta la madrugada a juntar agua para beber en el día y llenar el tanque para poder lavar o lavar de madrugada”, dijo la mujer. Y remarcó que el problema se agravó en las últimas horas: este fin de semana “ya se pasaron, no salió ni en el día ni en la noche. Nadie se hace responsable”, lamentó.

Por lo mismo se quejó la familia Acosta, que aportó el reclamo Nº2676884/1, asegurando que también en zonas de San Carlos y La Granja el servicio flaqueaba.

También clamaron por el suministro de agua potable desde calle 12 entre 57 y 58. “Desde ayer que no viene el agua”, dijo, desesperada, una vecina.

En tanto que en Gonnet y Villa Castells el vital líquido salía de color marrón. Los vecinos están furiosos porque “se aprobó un aumento del 38% y el agua sale turbia”, dijeron.

Desde 493 entre 10 y 11, María relató que el agua salí turbia “en Villa Castells ayer a la tarde cuando quería llenar la pileta para el cumpleaños de mi nieto. Una vergüenza. No sirve ni para la pileta de lona.”

Otros vecinos de Castells lanzaron un comunicado en el que están “sin agua potable conforme lo que determinó el Juez de Faltas Nº2 de La Plata en 2016” y “se debaten ente la falta de suministro y la turbiedad”. “Es que si bien el agua no es apta para el consumo humano, hace tres semanas que esta saliendo turbia y no sirve ni para lavar ropa ni utensilios, ni otros usos”.

Y señalaron que “pese al fallo judicial del Dr. Rusconi que ordenó a Absa no cobrar desde julio de 2016 por el servicio de agua potable porque no lo presta, la prestadora estatal nunca cumplió la orden judicial”.

“Es muy injusto pagar a precios de primer mundo, cuando lo que se recibe es un pésimo servicio”, insistieron.

Por otro lado, vecinos de calle 515 y 140 pidieron que Absa arregle una pérdida de agua que causa trastornos en la vereda. El número de reclamo es 2.653.914/10.