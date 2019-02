Trump dio un ultimátum a los militares chavistas: “Acepten la amnistía o lo perderán todo”

El estadounidense instó al ejército a dar la espalda a Maduro y permitir el ingreso de asistencia humanitaria a Venezuela

MIAMI

El presidente estadounidense, Donald Trump, alentó ayer a los militares venezolanos a aceptar la amnistía ofrecida por el líder opositor Juan Guaidó, o de lo contrario “lo perderán todo”.

“Hoy tengo un mensaje para todos los funcionarios que están ayudando a mantener a (el presidente Nicolás) Maduro en el cargo. Los ojos del mundo están sobre ustedes”, dijo Trump en un encuentro con la comunidad venezolana en Miami.

“Pueden elegir entre aceptar la generosa oferta de amnistía del (autoproclamado) presidente Guaidó y vivir su vida en paz con sus familias y sus compatriotas, o pueden elegir el segundo camino: seguir apoyando a Maduro. Si eligen este camino no encontrarán un refugio, no habrá una salida fácil. Lo perderán todo”.

Unas 300 personas del público vitorearon al presidente Trump en el evento en la Universidad Internacional de Florida en Miami, que tuvo lugar un día después de la visita del senador Marco Rubio a la frontera colombiana con Venezuela.

El mandatario también señaló que la gente en Cuba, Nicaragua y Venezuela espera democracia y tildó a Maduro como una “marioneta de Cuba”. Durante más de media hora, Trump se enfocó en apoyar al pueblo venezolano y en los cambios que están sucediendo en esa nación donde, según sus palabras, el 90% de la población vive en la pobreza y tres millones de venezolanos han salido del país.

“Maduro no ha dejado entrar la ayuda por Colombia, eran paquetes de ayuda para los niños”, dijo Trump. Presentado por su esposa Melania, el gobernante apuntó que “Cuba es quien controla Venezuela, no Maduro, pero no van poder seguir pagando a Cuba, esto tiene que cambiar rápido”.

Antes de que Trump hiciera su aparición en el campus universitario, Guaidó habló por videoconferencia desde Caracas, y agradeció al estadounidense su ayuda para “conquistar la libertad”. Venezuela se debate entre “la democracia y la dictadura, entre la vida y la muerte”, aseguró Guaidó.

Horas antes, al llegar al aeropuerto de Miami tres visitar los cargamentos de ayuda humanitaria estacionados en la ciudad colombiana de Cúcuta, Rubio había dicho a periodistas que preguntaban sobre la opción militar que, “si EE UU actúa militarmente en cualquier parte del mundo, se enterarán de ello”.

“Pero aquí la única invasión que se ha pedido es una invasión de comida y medicamentos”, añadió en español, asegurando además que “la única invasión que ha pasado en Venezuela es la invasión cubana”.

LA UNIÓN EUROPEA, PREOCUPADA

En tanto, la Unión Europea (UE) advirtió ayer del peligro de una escalada militar en Venezuela, dos días antes de la llegada de una misión del grupo de contacto que impulsa para lograr una salida a la crisis a través de elecciones presidenciales. “Excluimos de manera categórica cualquier apoyo de la UE o cualquier aceptación de una escalada militar en Venezuela”, advirtió la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, al cabo de una reunión de los 28 cancilleres del bloque en Bruselas. (AFP y EFE)