La apuñalaron y detuvieron a su marido: se encadenó en tribunales para pedir que lo liberen

Afirma que el autor del ataque fue otro hombre que la mantiene amenazada. Pidió medidas de seguridad porque teme por su vida

Una mujer identificada como Lorena Rivarola, se encadenó esta mañana en los tribunales penales de 8 y 56, para pedir seguridad ante el constante hostigamiento por parte de un hombre llamado Ezequiel, a quien acusa de haberla apuñalado el pasado 6 de diciembre en su casa de La Plata. Al mismo tiempo, la manifestante reclama la liberación de su marido, Pedro, quien se encuentra detenido luego ser acusado por la Justicia como autor del brutal ataque.

"Hace más de 24 horas que estoy acá, sin que nadie venga a darme una explicación de por qué no detienen a la persona que tienen que detener", expresó la mujer al referirse a la situación de su pareja, quien lleva varias semanas preso en la Unidad Penal Nº 9 de 10 y 76.

"Mi marido está detenido, vive en malas condiciones y tiene problemas de salud. Está acusado de haberme apuñaló. No fue así. No sé qué más hacer. Vengo caminando todos los días de mi casa al juzgado y no me dan respuesta de nada", sostuvo.

La mujer afirmó el autor de la puñalada es otro hombre que la mantiene bajo amenaza de muerte. "Estoy cansada de vivir así. Rompió perímetro, rompió todo. Sigue hostigando. No me dan ni siquiera un botón antipánico ¿Qué tengo que esperar, que me termine matando esta persona para que me tomen las declaraciones que me tienen que tomar?", expresó.

En este marco, Rivarola dijo esta mañana que "no puedo vivir más así. Vivo con mi hijo de un año y medio con miedo a todo. No tengo seguridad. El móvil de la Policía fue a mi casa una vez y no volvió más".

Al brindar detalles de los dramáticos hechos ocurridos en su casa el 6 de diciembre, Rivarola contó: "Esta persona fue a mi casa cuando mi marido no estaba, llevó una botella de cerveza. Cuando dejé de tomar, empezó a manosearme. Como no pudo hacer lo que quería, abusar de mí, me terminó apuñalando".

Y prosiguió: "Mi marido llega después, lo encontró con la cuchilla en la mano. No sabía qué hacer. Al rato, llegan los patrulleros, me acuestan en la cama porque yo perdía mucha sangre".

Rivarola dijo que su pareja fue señalada como autor del hecho por quien sería el verdadero atacante. En su relato, sostiene: "Mi marido quiso llevarme en su auto al hospital, justo cuando salíamos de nuestra casa llegó un móvil policial. Por miedo a que Ezequiel cumpla con sus amenazas, no dije nada. Mi marido estuvo en todo momento, cuando me operaron de urgencia... Mientras que esta persona, si se le puede decir así, lo denunciaba para cubrirse".

"Mi marido terminó preso por violencia de género", añadió.

Producto del ataque, la mujer sufrió la perforación de un pulmón y fue sometida quirúrgicamente dos veces. "Pido que detengan al verdadero autor, la Justicia lo protege porque trabaja en un estudio jurídico, y es conocido a dentro del juzgado", apuntó.