Sobres: ponen la lupa sobre el patrimonio de los policías acusados

Según un perito oficial, al menos 8 de los 11 jefes en juicio por coimas en la Ciudad no podrían justificar los bienes declarados

| Publicado en Edición Impresa

En una nueva jornada del juicio que busca aclarar el funcionamiento de una presunta red de coimas policiales con participación de varias comisarías y el comando de la Jefatura Departamental de La Plata, un contador público, integrante del equipos de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) ofreció al tribunal un dato que contribuye con la hipótesis de la acusación y a la vez abre un nuevo camino a las investigaciones contra la corrupción en la fuerza. “¿Usted dice que con lo declarado en blanca ya no les cierra el patrimonio que tienen, de acuerdo con los ingresos?”, preguntó la fiscal Victoria Huergo. El especialista asintió.

En dos semanas de juicio ya pasó por la sala una veintena de testigos. Varios se desdijeron de sus declaraciones en la etapa de instrucción con cambios de datos, supuestos olvidos o relativización de la consistencia de las palabras. Por caso, un testigo de identidad reservada que había descripto con detalles la ruta del dinero proveniente de comercios y empresas, ante los jueces señaló que había leído todo eso en un portal de Internet.

Están acusados de integrar esa red el ex jefe Departamental La Plata, Darío Camerini; su segundo, Rodolfo Carballo; y el ex secretario, Walter Skramowsky; el ex jefe de calle, Ariel Huck; el ex jefe de la Segunda; Sebastián Velázquez; el de la Tercera, Sebastián Cuenca; el de Villa Elisa, Raúl Frare; y el de Tolosa, Julio Sebastián Sáenz. Todos están detenidos desde hace más de dos años. Llegaron libres al juicio, el ex titular de la cuarta, Juan Retamozo y María de Los Ángeles Ramírez.

El técnico de la AGAI explicó que su estudio se limitó al análisis patrimonial sobre las declaraciones juradas, cuentas bancarias e informes al registro de la propiedad. Miró solo lo que los policías dijeron tener en función de lo que les paga el Estado Provincial. Menos a Huck, Retamozo y Ramírez, aparecen inconsistencias. Es decir que no podrían justificar los bienes declarados, explicó.

Voceros judiciales indicaron que estos datos aportados por el testigos podrían generar nuevas investigaciones penales sobre ese panorama y bienes no declarados.

Hace tres años, en la Jefatura Departamental se incautaron 36 sobre con un total de 157 mil pesos. Tenían nombres escritos con lapicera, en lo que se interpretó como la prueba del circuito de drenaje del dinero de coimas extraídas, presuntamente del cobro por “protección” a comerciantes, del juego, las drogas y la prostitución.

Ayer, también declaró una contadora de la cartera de Seguridad bonaerense, quien reveló que las cuentas sobre la caja chica de la Departamental La Plata estaban en orden, es decir, no había faltantes; y que tampoco ese dinero de los sobres podría ser de las horas Polad (policía adicional) porque esa plata se maneja entre las dependencias policiales y el ministerio.

Al ex titular de la Departamental La Plata y varios ex comisarios acusados en este juicio los defienden varios abogados. Se sientan junto a los policías, Oscar Salas, Cristian Romano, Daniel Mazzochini y Luis María Giordano. En tanto, la defensora oficial Victoria Palomino asiste la mujer policía Ramírez, acusada por encubrimiento (era secretaria de Camerini).

Por la parte acusadora actúan los fiscales de Juicio, María Victoria Huergo y Javier Berlinghieri. El Tribunal integrado por los jueces Andrés Vitali, Ernesto Domenech y Santiago Paolini podrían decidir qué día se iniciarán los alegatos de parte, que durarán varias jornadas por la cantidad de imputados y la compleja trama que se ventila en el debate.