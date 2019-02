El picante cruce entre Sol Pérez y Milei: "Me fui porque no puedo discutir con un payaso"

Un acalorado cruce tuvo lugar en las últimas horas entre Javier Milei y Sol Pérez. Ninguno se guardó nada y lo que iba a ser un análisis de la realidad económica del país terminó convirtiéndose en un bombardeo de frases y pases de factura entre la ex chica del clima y el economista

El economista la trató de ignorante durante la entrevista y la mediática no se la dejó pasar. La rubia se enojó tanto que, después de indignarse con las frases de Milei, terminó yéndose del estudio aunque después regresó.

"Chicos, esto es un horror. Me voy a retirar. No puedo creer esto. Prefiero irme a mi casa, de verdad, los dejo. Que compartan la mesa con gente capacitada para hablar con ellos", anunció Pérez

Si bien el conductor y los panelistas pensaban que su regreso a la mesa iba a cambiar la situación y que todo iba a terminar ahí, la modelo y el economista continuaron con la discusión.

"No podés estar en una mesa donde te están tratando de ignorante, que no tenés capacidad para discutir... si este hombre se está postulando para algo me pone muy contenta que la gente se dé cuenta de que no puede escuchar".

La discusión siguió al aire, pero el programa llegó a su final por lo que la figura de revista siguió con su descargo en Twitter.

"Es un violento y sin argumentos. Hizo que me apuntaba con un arma, como no podía justificar que no quiere pagar impuestos pero después va y lo atienden médicos recibidos en la UBA. Te dice chorra, burra. Por Dios", opinó la panelista en el comentario de un seguidor que la defendió en esta pelea.

Y siguió: "Me fui porque yo puedo discutir con un payaso como Milei, lo que no voy a permitir que un compañero mío como David me falte el respeto. Hay algo básico en el panelista y es no menoscabar a un compañero".