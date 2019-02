Lunes maratónico para Cristina en Comodoro Py: Bonadio la citó a ocho indagatorias

El juez federal Claudio Bonadio citó hoy a indagatoria a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa en la que se investiga el uso de los aviones presidenciales durante su gestión, un expediente que se desprendió del caso de los cuadernos de las coimas, informaron fuentes judiciales.

El magistrado la citó para el 25 de febrero, día para el cual le fijó otras siete citaciones a prestar declaración indagatoria.

El resto de los llamados a indagatoria están también vinculados a la causa de los cuadernos, salvo uno que está relacionado con el expediente en el que se investigan supuestas irregularidades en la importación de Gas Natural Licuado durante el

gobierno kirchnerista.

La última citación dispuesta por Bonadio es la de los aviones presidenciales: allí ex pilotos presidenciales declararon que durante el kirchnerismo fueron utilizados para transportar diarios y muebles desde Buenos Aires hacia Santa Cruz.

Las otras seis causas son: subsidios a colectivos, corredores viales, cohecho en ferrocarriles, la propia causa de los cuadernos, obras viales y una vinculada con informes encontrados en la casa de la ex presidenta en Rio Gallegos.

Las indagatorias fueron programadas con diferencia de hasta media hora aunque se estima que la defensa de la ex presidenta, a cargo de Carlos Beraldi, presentará un escrito por cada una y que la ex mandataria no responderá preguntas.