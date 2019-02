Polémica en Olmos tras la denuncia al ex comisario por el asalto a un negocio

| Publicado en Edición Impresa

La denuncia que apunta al ex comisario de Olmos, Fernando Quintana, como autor de un asalto a mano armada a una panadería de esa localidad, diez días después de que fuera apartado del cargo, a fines de enero, divide aguas en la comunidad con la que le tocó trabajar por más de un año. El histórico referente de la cámara comercial OACIS e integrante de la asamblea de seguridad Hugo Moyo salió a cuestionar la prueba clave de esa acusación y a manifestar su apoyo al policía indicando que “como comisario es bueno pero como persona es excelente”.

En una situación tan curiosa como grave, la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) de la Policía Provincial presentó ante la UFI N° 2 (a cargo de la fiscal Betina Lacki) un informe de peritos de la fuerza según el cual, el hombre vestido con uniforme policial que se ve en un video de la panadería “El Oscar” (44 entre 196 y 197), el pasado 25 de enero a las 5.30 es Quintana. En las imágenes se ve a esa persona empuñando un arma, exigiendo dinero y recorriendo el local en una presunta búsqueda de cosas de valor. Está junto a otro hombre con uniforme que observa la escena.

La difusión del video, el viernes, mientras la AGAI preparaba su presentación ante Lacki (había iniciado la investigación del asalto, en enero), generó charlas en todos los rincones de Olmos. “Cuando tenemos un buen policía parece que lo queremos bajar”, opinó Moyo. Sobre lo que muestra el video de la cámara de seguridad del negocio sostuvo que “el hombre que aparece ahí no es Quintana. Pueden ser parecidos, pero cuando se analiza la imagen se puede ver que el comisario es más bajo y tiene otro color de piel “, indicó. Esos argumentos y la mención a un lunar en la cabeza que no tiene, más una apariencia de más edad que la suya, enumeró Quintana para rechazar la denuncia, al ser consultado por este diario, el viernes. “Quien dice que es él es porque no lo conoce”, concluyó Moyo.