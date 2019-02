¿Estallido o magia negra?: Wanda quemó fotos de Mauro

La rubia subió una historia en video a Instagram en donde se la ve quemando imágenes de la última celebración de Año Nuevo

Acusada de arruinar la carrera de Icardi, no pasa un buen momento

“Pasión de gavilanes” es un poroto a comparación del culebrón que, por estos días, le está regalando Wanda Nara al mundo. La rubia, que por hablar de más en la tevé italiana comprometió la carrera futbolística en el Inter de su marido, Mauro Icardi, atraviesa uno de sus peores momentos, al enfrentar rumores de infidelidad con un compañero de su esposo.

En este marco de gran tensión, instalada en la mansión familiar en el Lago de Como, Italia, Wanda no tuvo mejor idea que regalar un espectáculo a sus seguidores de Instagram, al subir un video a sus historias en las que se ve claramente que, en el fuego, hay fotos de ella y Mauro en tiempos más felices.

Las imágenes que se ven en la fogata son del festejo de Año Nuevo pasado en Argentina. Un 2019 que asomaba prometedor pero que, con el correr de los meses, se volvió casi una película de terror.

Es que, en las últimas semanas, las declaraciones picantes de la botirreina causaron malestar entre jugadores y dirigentes del Inter, y, en medio de una negociación árdua entre Wanda (representante de Icardi) y el club, los neroazurros no se anduvieron con vueltas y le sacaron la capitanía a Icardi. Un golpe bajo. Los medios italianos rápido culparon a Wanda Nara de la caída en desgracia de su marido (le dijeron “bruja” y “Yoko Ono”), quien, alegando una inflamación en la rodilla, no se presentó a jugar en el último partido aunque lo miró, junto a Wanda, en la platea: algo que los fans no vieron bien y se lo hicieron saber con cánticos y panfletos en los que los acusaron de “mercenarios” y “traidores”.

En medio de una gran tensión, que incluyó la semana pasada un piedrazo a su auto, los rumores sobre una infidelidad con un compañero de Icardi (el croata Marcelo Brozovic) y tras su llanto en la tevé italiana casi rogando que dejen jugar a su marido en el Inter, la rubia subió ayer ese increíble video que desconcertó a los seguidores.

A primera instancia parecía una prueba clara de crisis, una hipótesis que muchos creyeron por los rumores de pedido de divorcio de Mauro que circulan. Sin embargo, el panorama cambió minutos después cuando Mauro subió en su Instagram una foto de ellos abrazados. “Amor en el Lago Como”, escribió.

Quizás, Wanda, no estaba quemando las fotos por bronca sino como una forma de exorcizar los demonios que les está trayendo este 2019, y que, tal vez, piense que estén en esas imágenes. Por algo le dijeron bruja, ¿no?

Icardi celebra hoy su 25º cumpleaños y al cierre de esta edición tanto Wanda como sus hijas, Francesca e Isabella, lo sorprendían por su aniversario.