Con las altas temperaturas se agravó la “sequía” y los usuarios de Absa estallaron de bronca

Desde distintos barrios otra vez pusieron el grito en el cielo por la escasez de agua. Pedido de informes en el Concejo Deliberante

Volvió a subir la temperatura al tiempo que descendió el caudal de agua que llega a los domicilios de varias zonas de la Región. Son numerosos los sectores de “canillas secas”, según las quejas de los vecinos, pues la baja presión (con poca cantidad de suministro) y la falta total del servicio se denunció ayer, cuando el termómetro tocaba los 32 grados, desde los barrios de La Loma, Villa Progreso -Berisso-, Villa Elvira, Gonnet, y el centro platense. Falencia reiterada, sobre todo en los días en que aprieta más el calor, algunos de los usuarios de Absa aseguraron estar “hartos” de los problemas con la prestación. Al malestar por los déficit en la distribución se le suma el descontento por el inminente aumento de la tasa sanitaria que, en promedio, subirá a partir de marzo alrededor de un 40 por ciento.

Como “pésimo” definieron en una zona de Gonnet el servicio que reciben de agua corriente. Y es que en estos días de ascenso de la temperatura, con un sol que raja la tierra desde bien temprano a la mañana hasta el atardecer, en los hogares de la cuadra del camino Belgrano entre 508 y 509, por caso, contabilizaban ayer tres días sin suministro. “Desde el viernes no tenemos ni una gota”, consignó Luján Brizuela, quien se mostró por demás preocupada frente a la “sequía”. La usuaria, añadió, en ese sentido, que “ya tengo el tanque vacío y no sé cómo vamos a a hacer si no recuperamos el servicio con el calor que está haciendo”. Por lo general, según comentó la vecina, en ese barrio tienen problemas con el gua “todos los fines de semana”, por eso ahora, se sorprendió y a la vez la alarmó el hecho de que tampoco hubiera la presión suficiente en la red de su zona un día lunes.

En ese caso, además, se alcanzó hasta recurrir a la Autoridad del Agua, para ver si con la intervención del organismo conseguían los vecinos alguna solución. “Vinieron en diciembre y constataron el problema, pero no hicieron nada, seguimos igual”, contó Brizuela.

Se trata de una zona muy poblada, de un barrio residencial donde viven numerosas personas de edad avanzada y con varios comercios.

Por otro lado, desde 125 y 76, barrio Villa Progreso de Berisso, vecinos denunciaron la falta de agua en numerosos hogares, donde, por ese déficit, se les complica lo más sencillo de la vida doméstica. “No podemos bañarnos porque no se llena el tanque”, señalaron.

En esa misma línea, desde un complejo de departamentos de tipo ph de 4 entre 70 y 71, donde viven estudiantes universitarios, afirmaron que pasaron “todo el fin de semana” sin agua y que ayer persistían en esa situación. La madre de uno de los jóvenes que viven en esas unidades funcionales comentó que “los chicos le pagaron a un plomero que les cobró una fortuna para decirles que es un problema externo de Absa”.

En La Loma, concretamente en 18 entre 36 y 37, se quejó Juan Carlos Mazzei quien, junto a su mujer, lleva varios días con apenas un “hilito” en las canillas de su casa.

Silvia Soruco se quejó desde Punta Lara, un sector de la Región continuamente afectado por los inconvenientes en el servicio de distribución de agua. La usuaria, que vive en 9 entre 102 y 104 de la localidad balnearia de Ensenada, recordó que en esa zona la falta de suministro de Absa “es crónica”, pero destacó no obstante, que “ahora empeoró, porque ya van varios días seguidos sin una gota”.

Si bien en la zona del camino Belgrano entre 508 y 509 aseguraron que la falta de agua comenzó el último viernes, desde el área de Operaciones de Absa se explicó que los problemas con el servicio de agua en esa zona se debieron a que ayer a la mañana quedó fuera de servicio una perforación en las inmediaciones de la zona del Camino Belgrano.

“Sufrió un desperfecto eléctrico que ya fue solucionado y la perforación fue puesta en marcha, motivo por el cual se recupera el servicio de manera paulatina”, precisaron durante la tarde voceros de Absa.

En relación a las otras zonas denunciadas por falta de agua y por las EL DIA consultó a Absa, los voceros de la empresa dijeron que “ en el resto de las direcciones no hemos registrado inconvenientes y no tenemos reclamos en el sistema, de todas maneras verificaremos”.

Piden análisis de calidad

Por otra parte, el concejal por el partido GEN, Gastón Crespo, solicitó que se realice un análisis físico, químico y bacteriológico del agua en toda la Región. “Numerosas localidades platenses vienen informando que reciben aguas turbias, con sedimentos e incluso con larvas. Los barrios más afectados son Gonnet, Villa Castells y algunas zonas de Santa Ana, Melchor Romero, Parque Saavedra y San Carlos”, afirmó el edil.