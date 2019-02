El contador de Balcedo se convirtió en arrepentido y dio detalles

El contador del gremio Soeme se presentó ante la Justicia como arrepentido y reveló que el sindicalista Marcelo Balcedo, investigado por lavado de dinero en la Argentina, posee más bienes en el país que los que declaró, entre ellos un departamento de lujo en Puerto Madero que adquirió por unos tres millones de dólares.

Fuentes judiciales precisaron a Télam que el ex contador del sindicato Julio Pecollo, quien estaba detenido dentro de la causa, recuperó la libertad tras llegar a un acuerdo como "imputado colaborador", por lo que ahora ingresó al sistema de protección de testigos.

El contador Pecollo declaró ante el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, a cargo de la causa, que Balcedo y su mujer, Paola Fiege, compraron en 2015 un departamento en Puerto Madero de 425 m2, ubicado en Julieta Lanteri 1241, por 3.300.000 dólares.

El boleto de compraventa está a nombre del matrimonio, pero como nunca fue escriturado no había podido ser detectado por la Justicia.

El arrepentido también contó que el matrimonio posee un local comercial de 30 m2 en la misma zona por 144.000 dólares, a nombre de Creditu S.A., una firma controlada por Fiege.

Ayer ingresó al Juzgado Federal Nº 3 una denuncia que pide que se investigue si en la entrevista televisiva que brindó Balcedo en Uruguay, donde cumple prisión domiciliaria en su lujosa finca del balneario Piriápolís, éste confesó delitos de evasión tributaria, lavado y contrabando.

"A los 32 años tenía un patrimonio de casi 15 millones de dólares. ¿O cómo se hizo Punta del Este y las casas que vemos? ¿Todo con plata declarada en Argentina? No, mucha de la plata es negra, plata que no pagó impuestos. Uruguay en esto estaba de acuerdo", dijo Balcedo a Canal 10 de Montevideo.

Cuando se le preguntó si declaró todos los bienes que posee en Uruguay, el ex titular Soeme respondió: "No, yo en Argentina declaré lo que tuve que declarar, en su momento, parte de las cosas. Cuando en Argentina no se me exigía declarar, no lo declaré".

La fiscalía determinará si hay que instruir un sumario por esa denuncia.

En tanto, la justicia federal aguarda por estos días que la Cámara se pronuncie sobre la apelación del procesamiento de Myriam Chávez, la madre de Balcedo, y de otros imputados, hechos por los que se pidió la ampliación de la extradición del sindicalista desde Uruguay.

Balcedo, ex titular del Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (Soeme), fue detenido el año pasado en una lujosa chacra del balneario uruguayo de Piriápolis, con medio millón de dólares en su poder, armas de fuego y varios autos de lujo que no estaban registrados ni declarados.

Días después se encontraron más de 7 millones de dólares en cajas de seguridad que el sindicalista y dueño del diario platense Hoy -ya desaparecido- tenía en Uruguay.

El sindicalista está acusado por lavado de dinero, contrabando y por administración infiel en perjuicio del sindicato del que era secretario general, extorsión de personas y maniobras vinculadas al narcotráfico, ya que se investiga su relación con la banda narco "Los Monos".

En marzo pasado, la justicia uruguaya concedió la extradición de Balcedo y su pareja, pero suspendió la entrega de ambos a la Argentina "hasta la conclusión de la causa que se le sigue" a ambos en ese país.