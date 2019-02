Una noche de terror en San Carlos: "Vi para arriba y no tenía más techo"

Una familia pide ayuda para recuperarse de las pérdidas de ayer por la noche producto de la tormenta

Cuando la tormenta del viernes comenzó, Raquel aseguró, en diálogo con eldia.com, que no imaginó lo que iba a ocurrir. "Se cortó la luz, me levanté a prender velas y cuando traté de cerrar las ventanas no pude, el viento embolsó. O no sé, no llegé a darme cuenta, todo pasó muy rápido".

Y siguió: "Cuando vi para arriba no tenía más techo. Me quedé prácticamente sin nada porque se empaparon colchones, la tele, todo. Nos quedamos con mis dos nenes con lo puesto y mojados".

La vivienda, ubicada en calle 149 entre 529 y 530, en el barrio de San Carlos, quedó destrozada, por lo que piden ayuda.

"Hasta ahora solo nos dan una mano los vecinos. Pasaron los bomberos de Abasto y nos ayudaron un poco, pero nada más. En la Delegación me dijeron que vuelva la semana próxima", señaló.

Para ayudar con ropa, colchones y frazadas, además de alimentos no perecederos y materiales de construcción, los intesados pueden acercarse hasta el lugar.