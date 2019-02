Mantener el auto aumentó 51% en un año y más platenses limitan su uso

Juan Pablo (empleado de un estacionamiento).- “Hasta hace unos meses venía a trabajar en auto. Tengo un Fiesta del año 2007 y me vengo al centro desde Parque Sicardi. Pero con los aumentos del combustible me pasé al colectivo y sólo uso el auto cuando es estrictamente necesario. Lo que pasa es que el colectivo también aumentó mucho y ahora cuando el clima me lo permite vengo en bicicleta. Que la gente está usando menos el auto se nota en la calle, hay más espacio, se ven menos vehículos transitando. Eso no es tan notorio en las horas pico, pero fuera de ellas se nota bastante”