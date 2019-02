Con orden y equilibrio, el Lobo cortó la sangría en una nueva era

En el comienzo del ciclo del Indio Ortíz, Gimnasia consiguió mantener su valla en cero y frenó una racha adversa de seis derrotas consecutivas en condición de visitante. Generó situaciones de gol, pero debe crecer en el juego

| Publicado en Edición Impresa

MAR DEL PLATA

(Enviados Especiales)

Por FERNANDO ALEGRE

falegre@eldia.com

Lo de Gimnasia en Mar del Plata fue un punto de partido. Por lo sumado y, además, por lo mostrado. Hubo un quiebre por el cambio de técnico, en el inicio de la era Ortíz, al tiempo que se vio también algo distinto en el plano futbolístico.

¿Descolló o convenció Gimnasia por completo? Claro que no, el equipo careció de volumen de juego y en ítems como posesión y dominio territorial, el dueño de casa lo superó. Pero aún así, el Lobo mostró cosas positivas, la primera, el arco en cero. Cortar la hemorragia de goles en contra no es un dato menor. Representa un aspecto clave para recobrar la confianza y crecer desde la solidez, en búsqueda de otros aspectos a mejorar.

Y el otro punto positivo es que generó situaciones de gol. Cuatro de ellas, además, muy claras. Si afina la puntería, podría empezar a resolver un problema trascendental para el salto de calidad que busca el equipo.

Al Lobo le costó hacer pie en el comienzo. Ante un Tiburón que monopolizó la pelota y que jugó a su antojo frente a una visita que prefirió el orden y el repliegue a la presión, el conjunto de Álvarez encontró en Colman y Pisano la claridad que Gimnasia no tuvo. Así llegó la primera para el local. Faravelli intentó salir por derecha y perdió ante el mencionado Colman. El ex Argentinos escaló por el sector izquierdo, burló a los defensores Triperos con sendos amagues, pero su remate se fue alto. Primer aviso ante un albiazul que no encontró sociedades para el juego en el inicio, no pudo tener la pelota y se abroqueló para aprovechar la velocidad de sus atacante.

A los 17´otro aviso del local con la misma fórmula. Pisano atacó por la izquierda de la defensa del Lobo, se perfiló para su pierna hábil y generó la primera buena reacción de Martín Arias, que retuvo el balón sin dar rebote.

El Lobo fue sólido en el fondo y pudo haberlo ganado. De todos modos, debe crecer en el juego

Dos minutos más tarde, nuevamente Colman alertó. El surgido en Boca remató desde afuera del área, pero la pelota se fue muy arriba.

A partir de allí, llegando al meridiano de la primera etapa, el Lobo logró acomodarse y tuvo la más clara. Antes de eso, tras un despeje de Coronel y un buen cabezazo de Tijanovich, de lo más movedizo, Comba le ganó en velocidad a Leonel Galeano y encaró a Pocrnjic. Sin embargo, el remate en velocidad del extremo repitió una vieja fórmula: fuerte, cruzado, bajo y desviado.

Los de Álvarez se sorprendieron con ese momento de Gimnasia y exigieron al arquero Mens Sana. Tras un córner desde el sector derecho, Galeano burló la marca de Piovi y generó una gran respuesta del guardameta, que tapó su ángulo derecho.

Luego de la del Tiburón, llegó la chance más certera para los de Ortíz. Tras un pase de Licht, Gómez descolocó a la defensa local y Hurtado picó sólo y en velocidad. El venezolano se metió al área con más espacio que tiempo para la definición, pero Pocrnjic achicó bien y ahogó el grito tripero.

Una vez desperdiciada dicha chance, el trámite cayó en una meseta, con Aldosivi llegando a tres cuartos sin lastimar y el Lobo apenas inquietando desde la pelota quieta. Así se fueron los primeros 45, con un local que se encontró con la gran tapada de su arquero y un visitante que desperdició la suya.

Ya en el complemento, Gimnasia volvió a ser el del inicio del juego. Entregó campo y pelota a un rival que la tuvo, pero que le costó generar, al igual que durante todo el partido. Precisamente, los de Ortiz tuvieron la primera con la fórmula con la que cerraron los 45 iniciales.

Ayala intentó con un tiro libre que se fue arriba del horizontal.

El Tiburón respondió rápidamente y aprovechó el desconcierto por el ingreso de Mussis. Nuevamente Pisano estuvo cerca. El ex Independiente remató de derecha y su disparo se estrelló contra el palo de un Alexis que parecía vendido.

A partir de allí el Lobo se paró muy atrás, el local monopolizó el balón, pero no lastimó. El juego entró en una meseta de la que costó salir. Recién llegando a los 30´el ingresado Alan Ruiz ensayó un remate que se fue cerca del palo derecho. Unos minutos más tarde, Gimnasia desperdició un tiro libre claro, mal ejecutado, que nuevamente Pisano convirtió en un disparo que rebotó en Piovi, de lo más sólido del complemento, y se fue por arriba.

El Indio mandó a la cancha a Rosales y Chávez por Faravelli y Hurtado y sus dirigidos tuvieron un par de contras. Decididamente abroquelados y pasando a un 4-1-4-1, a los 40 llegó otra clarísima para el Mens Sana, que tuvo una por tiempo.

Mussis recibió cerca del vértice izquierdo del área, juntó dos y habilitó a Tijanovich que se metió, desbordó y asistió a un Comba que sólo debió empujarla. Sin embargo, el extremo se encontró con un Pocrnjic que no se rindió y el Lobo no pudo gritar.

Los minutos finales repitieron la tónica, el Tiburón intentando nadar contra la corriente, y la visita buscando salidas rápidas ante la impericia local.

Un último intento de Ayala, de tiro libre en la puerta del área, se fue cerca del palo izquierdo del arquero ex Newell´s. Con esa última se fue la esperanza de un Gimnasia que tuvo dos muy claras, que no sufrió, pero que pecó de falta de puntería.

El primer equipo del Indio sumó y no es poco. El Lobo empató en Mar del Plata y cortó una racha de seis caídas al hilo fuera del Juan Carmelo Zerillo. Punto de partida para pensar en el Rojo.