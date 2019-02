Tinelli y una temporada entre el baile, los talentos ¿y la política?

Marce vuelve en abril con “ShowMatch” y habrá cambios: el programa dividirá sus emisiones semanales entre el “Bailando” y un reality de destrezas. Ayer Rial aseguró que Massa lo quiere como su gobernador

Sus aspiraciones políticas no son un secreto sin embargo, Tinelli, ha declarado hasta el hartazgo que todavía no ha llegado su momento. Pero ayer, Jorge Rial, que se mueve entre los hilos del poder, no dudó al tirar en su cuenta de Twitter: “Parece que @SergioMassa le ofreció a @cuervotinelli ser su candidato a gobernador”.

Tinelli se llamó a silencio aunque, desde su entorno, aseguraron que “no tuvo una propuesta concreta” por lo que, podría inferirse, que la charla, aunque informal, existió. Dijeron, además, que el conductor “tiene una excelente relación con Sergio Massa”.

Líder del Frente Renovador, Massa anunció a mediados de enero sus aspiraciones presidenciales. En octubre pasado le había tirado flores a Tinelli, al definirlo a puro elogio: “Tengo respeto por él, por su sensibilidad, por su permanente búsqueda, más allá de que lo hace desde su lugar de conductor, empresario y artista. Es un tipo valioso”.

Sin confirmar ni negar, Tinelli, por estas horas, se encuentra metido de lleno en la producción de la temporada número 30 de su clásico programa que, según aseguró él mismo a fines del año pasado, volverá a la pantalla de El Trece el lunes 8 de abril.

ENTRE LA PISTA Y LAS DESTREZAS, UNA TEMPORADA DE DIVISIONES

Será una edición diferente. El clásico certamen de baile del programa, “Bailando por un Sueño”, que incluirá ganadores y figuras especiales se emitirá dos veces a la semana, lunes y martes, según trascendió.

Las otras dos emisiones, jueves y viernes, se las dedicará Marce y LaFlia a “Genios”, la competencia de talentos que se pondrá al aire en “ShowMatch” y que mostrará artistas no consagrados de diferentes lugares del país y de más allá (el fin de semana audicionaron en Montevideo, Uruguay), una búsqueda en la que la productora se encuentra inmersa desde el año pasado.

De hecho hoy, de 11 a 18, en el porteño Espacio Gargantúa (Jorge Newbery 3563), se harán audiciones a cantantes, bailarines, magos, cuenta chistes, imitadores, humoristas o talentos circenses. Los interesados tienen que llevar vestuario, pista o instrumentos y todo lo necesario para demostrar lo que saben hacer. La rutina, se explicó, no debe durar más de un minuto, y puede ser grupal o individual, sin límites de edad.

Asimismo, LaFlia, la productora que nació con el ocaso de Ideas del Sur, y que acaba de cumplir un año, ultima los detalles de “Bailando por un Sueño” buscando, por un lado figuras, y, por el otro, ong que busquen ayuda. Desde las redes sociales, se abrió una convocatoria para asociaciones, organizaciones e instituciones sin fines de lucro para “que sea uno de los sueños elegidos del Bailando”. Los interesados pueden anotarse vía mail (bailando2019@laflia.com) o a través de la web eltrecetv.com.

FLOR TORRENTE: CONTRATO Y SORPRESA

Con respecto al “Bailando”, recién ayer se firmó el primer contrato. Se trata de un debut en la pista más caliente de la tevé, y una sorpresa. Florencia Torrente, la hija de Araceli González, se animará a mostrar sus dotes dancísticos esta temporada. Una incorporación que dará tela para cortar porque la joven, que además de actuar, canta, tiene muy fuerte carácter.

Este “Bailando” tendrá, a su vez, ex campeones en la pista. Ya están apalabrados Florencia de la V, Federico Bal y Hernán Piquín. Entre otros debuts, que aún no han firmado contrato, están la humorista Dalia Gutmann y Karina “La Princesita” Tejeda.