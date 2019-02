Jon Snow le contó a su esposa el final de "Juego de Tronos" y ella dejó de hablarle

El final de la exitosísima serie "Juego de Tronos" es uno de los sucesos más esperados de los fanáticos. Pero uno de los protagonistas metió la pata y se le armó flor de lío en su familia.

Kit Harington, que le da vida a Jon Snow, uno de los personajes más importantes de la tira, contó un hecho con el cual no la pasó bien. Según reveló, le dio detalles a su esposa Rose Leslie, con quien se casó el año pasado y también filmó la serie interpretando a Ygritte -su amada-, del final tan esperado. Y ella reaccionó de la peor manera.

Harington dijo que su mujer le había pedido que le contara cómo culminaba la serie pero que cuando terminó de hacerlo “no me habló durante casi tres días. Y ella me lo había preguntado”.

Parece ser que Jon Snow no volverá a meter la pata ya que cuando en la entrevista le consultaron por cómo será el final no quiso saber nada: "En realidad no puedo decir si estoy feliz o no. No creo que se trata de estar feliz o triste. Estoy satisfecho con lo que han hecho, pero no sé si de verdad estaré satisfecho hasta que lo vea”. Y agregó que “es muy agradable caminar por ahí sabiendo lo que pasa, lo cual solo ocurrirá por unos meses hasta que todos lo vean. Yo sé y nadie más no sabe. Yo sé cómo termina”.