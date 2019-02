More, picante: tiró dardos para Rial y avisó que no va a su boda

La hija del “Intruso” dejó varios títulos en su cuenta de Instagram, y contó que no irá al casorio para no exponer a su bebé

| Publicado en Edición Impresa

More Rial estuvo implacable en Instagram, donde le pidió a sus seguidores que le hagan preguntas

Antes de ir a cenar el sábado a la noche con su novio y padre de su bebé, Morena Rial, la polémica hija del periodista de “Intrusos”, hizo un Instagram Live desde la casa hasta el restaurante y aprovechó la ocasión para responder varias preguntas sobre su vida.

Desde la red social, contó que el nombre de su hijo se dará a conocer dentro de pocos días en una revista, que se espera que el parto sea natural y que los padrinos de su bebé serán su mejor amiga, Martina, y el hermano de Facundo Ambrosioni, su novio.

Pero conforme pasaban los minutos, los fans de la joven cantante comenzaron a indagar acerca de la relación de Morena con su padre y el casamiento con Romina Pereiro, el próximo 20 de abril. Y More sorprendió al asegurar que no cree que vaya a ir a la boda: “No sé, mi hijo va a ser muy chiquito y no tengo ganas de exponerlo”, tiró.

En tanto, descartó haber elegido a los padrinos de su hijo en función de su propio padre. “¿La Niña Loly no iba a ser la madrina de tu bebé y (Luis) Ventura el padrino? ¿Tu padre no quiere, por eso los cambiás?”, quiso saber una seguidora.

“No, nada que ver. Ventura es mi tío y eso no lo cambia nadie y yo no cambio decisiones porque a otras personas no les guste”, contestó Morena.

Además, la joven se refirió a la relación que mantiene con su papá luego de la tremenda pelea que se desató entre ellos el año pasado, meses antes de que ella fuera internada en una clínica psiquiátrica. “Soy muy rencorosa y cuando me hacen sufrir no perdono, pero hablar hablamos”, lanzó sin pelos en la lengua.

Luego de esa pregunta Morena contó que está muy feliz y siguió con los palitos para papá Rial cuando le preguntaron si el “Intruso” está cerca en este momento tan especial de su vida: “Cada uno comparte lo que siente y tiene ganas, por algo me volví a hablar, pero definitivamente tenemos dos vidas muy diferentes”, tiró. ¿Y con su mamá, Silvia D’Auro, hay trato? “No, gracias. Prefiero no relacionarme con gente mala”, cerró.