En una picante entrevista, Macri habló de su padre, Cristina Kirchner y Tinelli

El mandatario ofreció fuertes declaraciones y aseguró, entre otras cosas, que percibe "el enojo de los argentinos"

En las últimas horas se filtró parte de la entrevista que Mauricio Macri mantuvo con Luis Majul para La Cornisa. En ese marco, el mandatario aseguró: "Percibo el enojo de los argentinos" y analizó su gestión. "No cometí ningún delito, me hago cargo del agobiante clima social porque lo siento más que ninguno", subrayó.

En esa línea, ahondó: "Me dicen y sé que hay mucha gente que le cuesta llegar a fin de mes. Sé lo que empezó a pasar en la Argentina en marzo del año pasado".

Macri también fue consultado sobre la relación de su padre, Franco Macri, fallecido recientemente, con el kirchnerismo: "Es un delito lo que hizo mi padre, él era parte de un sistema extorsivo del kirchnerismo en el que para trabajar había que pagar".

Por otro lado, Majul le preguntó por la ex presidenta Cristina Kirchner, quien solicitó autorización para viajar a Cuba y acompañar a su hija Florencia por un problema de salud. "No cuidó a sus hijos y los involucró en las cosas que hizo", consideró. Y agregó: "Me parece que no está bien, es una persona que niega la realidad y le echa la culpa a los demás de las cosas que ella hizo".

En otro tramo de la entrevista, el jefe de Estado fue consultado sobre Marcelo Tinelli y las declaraciones del conductor sobre que él y Cristina "tienen el boleto picado".

"Si hay algo que me pone orgulloso es que hoy disfrutamos de una liberta de expresión y opinión como los mejores países del mundo. Y todos tienen derecho a opinar lo que les parezca y también a hacerse cargo", respondió.

En relación con el animador y su reunión con el ex ministro de economía Roberto Lavagna consignó: "Lavagna tendría que tener más humildad, estuvo en todos los gobiernos anteriores".