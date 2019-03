Cristina y Florencia permanecen en Cuba y Grabois criticó el video de la ex presidenta

El dirigente social cuestionó la grabación donde la actual senadora habló de la salud de su hija. “Fue desacertado”, dijo

Cristina Kirchner y su hija Florencia se encuentran alojadas en Cuba, en un lugar desconocido hasta ayer. Las autoridades de La Habana custodian a la ex presidenta con su estricto protocolo de seguridad durante toda su estadía y Buscan evitar que trascienda información sobre sus movimientos y sobre el estado de salud de su hija.

Cristina dijo en un video posteado en Twitter que viajaba para acompañar a Florencia, que está en tratamiento médico por “severos problemas de salud”. Luego se reveló que la joven padece de linfedemia.

Al respecto, el líder del frente Patria Grande, Juan Grabois, opinó ayer que el video publicado en la cuenta de Cristina Kirchner antes de su viaje a Cuba fue “desacertado”.

“Cristina no dice si se va a presentar o no a las elecciones porque está haciendo una evaluación y tratando de construir un frente muy amplio donde todavía no hay síntesis sobre quién tiene que ser el o la candidata. Ella dice que va a hacer lo mejor para ganar”, reveló Grabois.

Según el video publicado por la ex presidenta el jueves a la mañana, con su voz como narradora, música de fondo, y fotos e imágenes de la familia de Kirchner editadas, Florencia sufre un “brutal estrés” que “devastó su cuerpo y su salud”

La ex mandataria salió del país con custodia compuesta por un sólo agente policial, que le provee el Estado argentino. Según informó a los tribunales, Cristina tiene pensado permanecer en la isla caribeña hasta el 22 de marzo.

Los medios oficiales cubanos reflejaban en las últimas horas que si bien la de Cristina es una “visita privada”, se manejará con protocolos de seguridad y confidencialidad como los que tuvieron en su momento el fallecido ex presidente, Hugo Chávez, y el boliviano Evo Morales.

Tras el viaje de Cristina a Cuba, el jueves pasado, la única información oficial que dejó saber el gobierno cubano fue el tuit de su canciller, Bruno Rodríguez Padilla.

“Recibí esta tarde en el aeropuerto internacional José Martí a la senadora y ex presidente de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien viaja a Cuba en visita privada”, escribió el jueves.

Después no hubo más información sobre su paradero, salvo algún elogio como el de pintoresco tuit del embajador cubano en Gambia, Rubén García Abelenda, que marca el pulso de cómo la ven en la isla. “La bella @CFKArgentina en #Cuba. Bienvenida otra vez a la Patria de #FidelPorSiempre quien nos dijo que te cuidáramos. #Cuba #Argentina #NuestraAmerica”, señaló.

El diplomático posteó también una foto de Cristina con el fallecido Fidel Castro. Cristina fue por cierto quien arregló con el ex presidente Raúl Castro las tensiones bilaterales que hubo entre su fallecido esposo y Fidel Castro a raíz del caso de la neurocirujana Hilda Molina quien finalmente logró venir al país.

El dirigente social Juan Grabois, señaló que el viaje a Cuba y una eventual postulación de CFK “no tienen ninguna relación”, al tiempo que relacionó la hipótesis de que la expresidenta no se presentará a las elecciones por la salud de su hija con “una operación” impulsada por “gente cercana al Gobierno”.

“Eso tiene que ver con que ella mandó un audio de WhatsApp y que después alguien de su equipo de comunicación, a mi juicio muy desacertadamente, le agregó imágenes, sonido y lo publicó en Twitter. Creo que es un error, porque desdibuja el mensaje. Ella explica muy bien las razones por las que fue y su interpretación”, explicó Grabois.