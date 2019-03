Fue a bailar a Recordando y nunca volvió: su familia la busca desesperadamente

Fue vista por última vez el domingo a la madrugada en la puerta del boliche ubicado en 3 entre 42 y 43

Jaqueline Cuenca salió a bailar al conocido boliche platense Recordando y después de las 7 de la mañana del domingo no se supo más de ella. Desde ese momento la familia intentó comunicarse con la joven, pero su teléfono se encuentra apagado. En medio de la angustia, viralizaron fotos por las redes sociales para obtener datos que ayuden a dar con su paradero.

Según precisaron allegados, cuando salió de su vivienda la mujer vestía una remera atigrada color marrón, pollera de jean azul y sandalias negras.

“No tuvimos comunicación con ella, no sabemos nada, no atiende su celular y ella no es de llegar tarde sin previo aviso”, escribió la tía de Jaqueline. Y cerró: “Te estamos esperando todos, tus hijas, da una señal por favor”.

Quienes puedan aportar datos, tienen que comunicarse al 2215935987.