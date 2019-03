Usurpaciones en Los Hornos y Romero se suman a un drama que jaquea a la periferia

El caso más conflictivo fue en 163 entre 67 y 68, donde hubo enfrentamiento con la policía. Terminó con un agente herido y un detenido

| Publicado en Edición Impresa

Nuevas usurpaciones se registraron en la Región. Vecinos de Los Hornos y Melchor Romero denunciaron la presencia de intrusos en terrenos de sus barrios y señalaron, además, su preocupación por el hecho de que los asentamientos puedan crecer sin que nadie los frene.

El caso más conflictivo ocurrió en 163 entre 67 y 68, Los Hornos, donde la Policía intervino para liberar el terreno de los usurpadores, hubo un enfrentamiento y un efectivo terminó con lesiones. Fue detenido por el episodio Maximiliano Ezequiel Rodríguez, un joven de 25 años, reconocido como “uno de los líderes”, según señalaron fuentes policiales, del grupo que intentó apropiarse del lugar.

Todo sucedió el último domingo. Tras las denuncias vecinales a raíz de la intrusión en el lote personal policial se presentó a la tarde en el lugar y logró abortar el ilícito. Quedó en la zona un móvil de las fuerzas de seguridad a modo de consigna, para vigilar que el grupo no vuelva a intentar tomar en esas parcelas. Como la guardia dispuesta para mantener el control del operativo fue atacada a piedrazos, se reforzó desde la comisaría de Los Hornos, a las 9 de la noche, la cantidad de agentes en la propiedad que se intentaba ocupar y ahí se detectó que nuevamente, tirando hilos para realizar la “subdivisión”, insistían con instalarse.

Por los golpes de piedras recibidos resultó con heridas el oficial de policía Juan Martín Brelis.

En este caso tiene actuación la UFI Nº 11, a cargo del fiscal Alvaro Garganta.

Preocupación en Romero

También hay tensión por la ocupación ilegal de tierras en Romero, concretamente en 173 entre 525 y 526, donde los vecinos advirtieron el 18 de enero pasado, previo desmalezamiento del terreno, que se estaban instalando las primeras casillas de madera y chapa. Hasta ahí habían llegado los intrusos. Pero ahora, avanzan con nuevas estructuras. “Siguen construyendo más -señaló una vecina de la zona-. Ya un grupo se había metido en ese lote el año pasado y la Policía lo desalojó”.

La denuncia, en ese caso, fue formulada en la comisaría 14ª, según precisaron los vecinos.

Una historia sin fin

Desde ya hace mucho tiempo casi no hay localidad de la periferia platense que no sea afectada por la toma de tierras, ya sean fiscales o con dueños particulares. Muchas de esas acciones quedan en el intento, son denunciadas por los vecinos establecidos en esos barrios, la Justicia actúa y no pasan de ese primer amague. Pero también sucede que algunas usurpaciones se consolidan y hasta crecen, porque radicadas unas casillas sin que se tomen medidas en ese sentido empiezan a sumarse otras y así el asentamiento se extiende.

En muchos casos, las intrusiones son alentadas por quienes hacen una tarea de “inteligencia” previa y persiguen fines económicos y/o políticos, pues buscan atraer a terrenos deshabitados a familias sin vivienda. Otras veces la usurpación se produce por la falta de reacción a tiempo por parte de quienes tienen que poner coto a estas prácticas.

El año pasado se registraron varias intrusiones o intentos de tomas en diferentes zonas de la Región.

En abril, por caso, se desplegó en 52 y 208 (Lisandro Olmos) un importante operativo policial que fue resistido durante horas por las familias responsables de la usurpación. Se trató de terrenos situados muy cerca de las vías del ferrocarril y que fueron finalmente desalojados por los efectivos a partir de la denuncias de vecinos, que advirtieron los movimientos para instalarse en el descampado y alertaron a la comisaría 15ª.

A la altura de noviembre ya se habían dado varios intentos, pero ese mes preocupó en particular la usurpación de cinco lotes situados en 141 y 440; en menos de un día, un grupo de personas montó una casilla, limpió el terreno y hasta había delimitado las parcelas. Como suele ocurrir en estas circunstancias, también realizaron tareas para instalarse durante horas de la noche.

Alarmados los vecinos por la rapidez con la que los intrusos se asentaban, comunicados entre ellos por un grupo de Whatsapp, dieron el alerta en la comisaría de City Bell por la ocupación sorpresiva de terrenos.

Durante el mismo mes se produjeron situaciones similares en otras zonas del sector norte de La Ciudad, con el barrio El Rincón y las cercanías del Parque Ecológico.

La “temporada 2018” cerró en diciembre, y en esa ocasión la preocupación por la usurpación de tierras se escuchó desde Melchor Romero. En la zona de 153 entre 515 y 516 unas 50 familias tomaron lotes -particulares- en un modo de intrusión por demás veloz.