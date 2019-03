Hallaron sin vida al perito Osvaldo Raffo, quien afirmó que a Nisman lo asesinaron

Tenía un balazo en la cabeza. Encontraron dos cartas dirigidas al juez que apuntan a un suicidio por su enfermedad

El prestigioso forense de nuestro país Osvaldo Hugo Raffo, quien en su momento afirmó que al fiscal Alberto Nisman lo asesinaron, fue encontrado ayer muerto por un balazo en la cabeza en la bañera de su casa, con unas notas en las que afirma su suicidio por una enfermedad.

“No soporto más los dolores que me aquejan. No se culpe a nadie de mi muerte. Dios me perdone”, se podía leer en uno de los escritos encontrados en un cuaderno en su casa de la ciudad bonaerense de San Martín, con la palabra “juez” como destinatario.

Junto a esa carta se encontró otro escrito dedicado a su empleada que decía: “Silvia, no te asustes. No subas sola. Dios te guarde”.

El cuerpo de Raffo fue hallado acostado en la bañera, boca arriba, vestido con una bata negra y un pantalón corto.

Además presentaba un disparo en la cabeza y tenía un revólver calibre 38 en su mano derecha.

Aseguran que tenía una afección seria en la columna que le causaba grandes dolores.

La causa por la muerte de Raffo es investigada por la fiscal Fabiana Ruiz, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 San Martín, quien ordenó preservar la escena para el trabajo de los peritos.

“Todo indica que fue un suicidio. Sin embargo vamos a investigar todas las hipótesis. Vamos a tomar declaraciones en su entorno para ver si esta decisión de quitarse la vida por las dolencias que lo aquejaban es verosímil”, dijo una fuente judicial.

Raffo, a quien sus discípulos llamaban “maestro”, intervino en sus 50 años de carrera como perito oficial o de parte en varios de los casos policiales más resonantes de la historia criminal argentina (ver recuadro) y su manual “La Muerte Violenta” (de 1980 y reeditado por última vez en 2016) fue y es estudiado actualmente por todos los médicos legistas del país. En él, citaba a otros maestros de la medicina legal y remarcaba que “el lugar del hecho es un recinto sagrado”.

En 1957 obtuvo su título de médico en la Universidad de Buenos Aires (UBA), diez años después se graduó como médico legista y también se especializó en psiquiatría forense.

Como perito de parte intervino en el crimen de María Marta García Belsunce, el de Nora Dalmasso en Río Cuarto, y el último caso resonante en el que dio su opinión fue la muerte del fiscal Alberto Nisman, donde avaló la hipótesis de un homicidio.

En los últimos años, varios médicos forenses de la Justicia bonaerense o nacional lo visitaban en su casa de San Martín para consultarlo, antes de emitir algún dictamen, respecto de otros grandes hechos resonantes en los que trabajaban como sucedió en el secuestro y asesinato de Axel Blumberg, la tragedia de Cromañón, el triple crimen de General Rodríguez, el asesinato de Candela Sol Rodríguez y el femicidio de Ángeles Rawson.

Raffo se retiró con el grado de comisario inspector como médico de la Policía Bonaerense y llegó a ser integrante de la morgue judicial del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional.

En 2005 trabajó en TV como co-conductor, junto al criminólogo Raúl Torre, del ciclo periodístico “Forenses, cuerpos que hablan” que se emitía por Canal 9.

el caso nisman

El perito fallecido fue uno de los que mantuvo con mayor insistencia de que la muerte de Nisman, que fue encontrado hace más de cuatro años en su casa con un disparo en la cabeza, no se correspondía con un suicidio, si no que se trataba de una asesinato.

El caso sigue sin una resolución por parte de la Justicia que no pudo esclarecer las causas del fallecimiento del fiscal que se encontraba investigando en aquel momento el atentado de 1994 contra la mutua judía AMIA.

Pocos días antes de su muerte, Nisman había acusado públicamente a la entonces presidenta Cristina Kirchner de encubrir a los sospechosos iraníes del atentado por intereses geopolíticos y comerciales, pero en la víspera de sostener en el Congreso su polémica denuncia -sus críticos argumentan que era endeble y carecía de pruebas-, el fiscal fue encontrado muerto.

Las primeras pericias aseguraron que no habían actuado terceras personas, una conclusión que apuntaba hacia el suicidio, pero tras el cambio de juez -y de Gobierno- el caso dio un giro de 180 grados. A finales de 2017, un nuevo análisis encabezado por la Gendarmería, una fuerza que no había participado en las primeras investigaciones, desmintió el primero y estableció su versión: dos personas drogaron con ketamina, golpearon y asesinaron al fiscal, al tiempo que manipularon la escena para simular un suicidio.