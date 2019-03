Un nuevo corte de luz expuso la fragilidad de los generadores del hospital San Martín

Es el tercero en lo que va del año. Los médicos enrolados en Cicop piden urgentes medidas de mantenimiento. Investigan lo ocurrido

Un nuevo corte de luz afectó al Policlínico San Martín en la madrugada de ayer y, aunque solo se prolongó por unos 40 minutos, alcanzó para dejar al desnudo la falta de respuesta de los grupos electrógenos que deberían haberse activado de manera automática. Desde Cicop, entidad que nuclea a los profesionales, se elevó un pedido de informes a las autoridades y se solicitó que se terminen las tareas de mantenimiento y de puesta de valor de todo el sistema de emergencia del hospital. En tanto Alejandro Ravecca, director provincial de Hospitales, informó que se investiga cuál fue la falla eléctrica que impidió que los generadores se activaran de manera automática, “estamos trabajando intensamente en eso, hay desperfectos que se producen en la vorágine de hacer”, dijo el funcionario.

El hecho recordó otros cortes que obligaron al personal médico a recurrir a la luz de los teléfonos celulares. Según señalaron los médicos, la interrupción energética puso en vilo al Policlínico y Neonatología fue el área más complicada. Se explicó que allí “los monitores y demás artefactos se apagan porque las baterías se agotan rápidamente”.

Otro médico apuntó: “fue un momento estresante, ya habíamos vivido esta situación hace dos meses y ahora nuevamente teniendo que usar los dispositivos para alumbrar y llevar adelante la atención”.

Por su parte, las autoridades hospitalarias consignaron que el corte obedeció a una falla externa y breve, mientras que desde Edelap aseguraron que el edificio cuenta con un sistema de generadores que debe funcionar automáticamente.

Edelap aclaró que el corte fue entre las 3:06 y las 3:28 de ayer y duró 22 minutos.

Desde Cicop se remarcó que los grupos electrógenos principales no se activaron automáticamente, “funcionaron las unidades de terapia intensiva, neonatología y la guardia con las baterías de los equipos y con las denominadas UPS; por suerte no hubo ninguna víctima fatal”, agregó un profesional y reclamó que se finalicen las tareas de mantenimiento.

En tanto Ravecca informó que cuando se cortó la luz se activó el protocolo para verificar por qué los generadores no comenzaron a funcionar automáticamente, “se dio aviso al electricista y al jefe de mantenimiento, no obstante las baterías permiten 30 minutos de luz, afortunadamente volvió antes el servicio y no hubo mayores consecuencias”, agregó.