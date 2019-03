Boca aguantó bien el temporal y golpeó a Unión en su casa

Fue más intenso que el Tatengue y se trajo un buen triunfo de Santa Fe, antes de su debut en la Copa Libertadores

Boca quiere dar pelea en la Superliga. Está lejos, pero al menos busca asegurarse un lugar en la Libertadores 2020. Anoche derrotó 3-1 como visitante a Unión, partido que lo empezó perdiendo.

El comienzo del encuentro mostró a los dos equipos buscando con intensidad los espacios y tratando de quebrar a su rival en medio de un ritmo vertiginoso que entusiasmó al público Tatengue que reventó el estadio 15 de Abril que lució como en sus mejore veladas.

MUY INTENSO DE ENTRADA

El encuentro fue parejo y encontró su bisagra cuando Izquierdoz tomó dentro del área al colombiano Yeimar Gómez delante de Merlos que no dudó un segundo en cobrar el penal que Franco Fragapane cambió por gol a los 18’ de la etapa inicial. Boca luego de eso se mostró inconexo entre sus líneas y solamente el uruguayo Nández se mostró prolijo con el traslado; Wanchope Ábila también se mostró y convirtió en dos oportunidades pero en ambas ocasiones, los tantos fueron bien anulados por un off side y una falta del ex delantero de Huracán.

Y así como Unión se agrandó con el gol, Boca sintió el golpe y empezó a equivocarse más de la cuenta. El conjunto de Madelón presionó y dio la sensación de justificar la ventaja parcial hasta que Damián Martínez se pasó de rosca y le metió un codazo de novela a Iván Marcone y cuando el periplo inicial estaba bajando la cortina, Boca se metió en partido.

En el segundo tiempo, los técnicos movieron fichas y metieron dos cambios lógicos: Madelón reforzó el fondo al tener un defensor menos y Alfaro mandó un volante ofensivo adentro y sacó uno de contención. Entonces se metió más de lo que jugó y todo se transformó en algo muy difícil de digerir.

Y solamente una carambola podría destrabar lo que pasaba; como la que pasó a los 18’ con ese cabezazo de Wanchope Ábila que venció a Nereo Fernández.

Y el gol despertó a Boca, Unión dejó de hacer pie en el mediocampo y de a poquito el Xeneize inclinó la cancha. A los 20’ Tévez se lo perdió solo con el arquero vencido y a los 23’ un tiro de Tevez, de milagro no fue gol.

El Tatengue a duras penas podía sostener el resultado y mantenerse cerrado en el fondo, algo que le garantizó la igualdad parcial al conjunto local. Y finalmente la resistencia se quebró: Tevez dentro del área, con un derechazo esquinado, bajo y potente venció a Fernández para ponerle justicia al marcador. En el final el gol de Almendra, clausuró el marcador para darle una buena victoria a Boca en Santa Fe.