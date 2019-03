Independiente llega al Bosque con tres cambios y la vuelta de Pablo Pérez a la titularidad

| Publicado en Edición Impresa

El DT de Independiente, Ariel Holan, confirmó tres cambios pero no dio la formación titular que visitará mañana a Gimnasia en el Bosque, por la fecha 21 de la Superliga Argentina de Fútbol, y con la que intentará recuperarse de la dolorosa derrota en el clásico ante Racing del pasado sábado.

Holan adelantó los ingresos de Juan Sánchez Miño, Pablo Pérez (vuelve de la sanción de una fecha) y Nicolás Figal por Gastón Silva (expulsado), Pablo Hernández (suspendido) y Alan Franco, autor del penal y de floja actuación en la caída con la Academia.

De esta forma, Independiente pondría a Martín Campaña; Fabricio Bustos, Nicolás Figal, Guillermo Burdisso y Juan Sánchez Miño; Nicolás Domingo, Pablo Pérez; Martín Benítez y Fernando Gaibor; Cecilio Domínguez y Silvio Romero, quien ya se encuentra recuperado de una tendinitis.

“Estamos en un proyecto. Lo que me deja tranquilo es que el equipo tiene línea y juega como queremos. Los resultados van a venir. No podemos dejar de lado que esto es parte de un proceso”, expresó Holan ayer en conferencia luego del entrenamiento.

HOLAN LE RESPONDIÓ A BERTONI

Luego de la dura caída en el Libertadores de América ante Racing, al Holan le llovieron críticas. Y una de las más duras llegó puertas adentro, desde uno de los estandartes del elenco Diablo.

“Tiene que dar un paso al costado, es ciclo terminado. Si amás al club...”, había dicho Daniel Bertoni sobre la continuidad de Holan.

Sin embargo, en la conferencia de prensa brindada en la jornada de ayer, quien se alzó con la Copa Sudamericana en 2017, le respondió a una de las glorias Rojas: “No coincido con Bertoni, en ningún aspecto. Siempre y cuando no sean personales, acepto las críticas. No voy a tener una postura reactiva porque no tengo ningún problema con él”, manifestó Holan. “La verdad que no lo escuché, sé que algo dijo pero... Demos vuelta la página”, sostuvo. Además, para dar por concluido el tema, agregó: “Aquellas críticas tendenciosas, que no aportan al juego, no van conmigo”, finalizó.

BOCHINI LO RESPALDÓ

“Independiente no mereció perder de ninguna manera, fue superior en el juego a partir de los 10 minutos hasta que terminó el partido. Racing metió los tres goles en tres llegadas al arco, Campaña prácticamente no tocó la pelota. Fueron errores muy grandes de Independiente”, expresó Ricardo Bochini, quien se sumó para respaldar al DT.

Cabe recordar que no es la primera vez que una de las glorias de Independiente apunta contra el actual entrenador. Ya en su momento, Burruchaga y el propio Bertoni habían manifestado su descontento.