Alemania sigue de capa caída y ahora empató ante Serbia como local

| Publicado en Edición Impresa

İlkay Gündoğan, capitán alemán, no pudo definir dentro del área / AP

Alemania no comenzó de la mejor manera esta nueva fecha FIFA porque, si bien no perdió, no pudo pasar del empate ante Serbia en condición de local. El partido finalizó 1-1 y Joachim Löw, entrenador alemán, puso en cancha un equipo con muchas caras nuevas con el objetivo de comenzar con la renovación.

Los serbios sorprendieron en la primera etapa a los locales con el gol de Luka Jović, pero en el complemento Leon Goretzka marcó el empate. En la visita vio la tarjeta roja Milan Pavkov en tiempo de descuento, por lo que no fue trascendental para el desarrollo del juego.

Ahora Alemania apuntará todos sus cañones a comenzar de la mejor maneras las eliminatorias para la Eurocopa 2020 cuando visite a Países Bajos el próximo domingo a las 16:45. Tras la eliminación en fase de grupos en el Mundial de Rusia 2018 y el descenso en la Liga de Naciones, Löw pateó el tablero y para esta convocatoria decidió dejar fuera a varios históricos y darle oportunidades a nuevos futbolistas.

En cuanto a otros encuentros disputados ayer vale destacar el triunfo de Gales por 1-0 frente a Trinidad y Tobago. A los europeos le costó más de la cuenta derrotar a los caribeños y necesitaron de un gol en tiempo de descuento de Ben Woodburn para quedarse con la victoria y llegar con buen ánimo a las eliminatorias para el próximo torneo continental, buscando repetir el buen rendimiento del 2016.

BÉLGICA RECIBE A RUSIA

La fecha FIFA no para y hoy continuará con varios encuentros repartidos en todo el mundo. Uno de los más destacados es el que protagonizarán Bélgica y Rusia, en territorio belga, por la primera jornada de las eliminatorias a la Eurocopa 2020. Comenzará a las 16:45 (horario argentino).

El conjunto comandado por el español Roberto Martínez fue uno de los equipos sensación del úlitmo Mundial, en donde logró un histórico tercer puesto. Ahora buscarán pelear el campeonato continental pero, para ello, primero deberán conseguir la clasificación. Enfrente tendrán a los rusos, que en su Copa del Mundo llegaron hasta cuartos de final y Croacia, el subcampeón, los eliminó en la tanda de penales.

¿Qué otros partidos destacados hay hoy? A las 16:45 Austria recibirá a Polonia y los Países Bajos a Bielorrusia; saliendo de Europa, Estados Unidos chocará frente a Ecuador a partir de las 21:45.

MAÑANA, LA GRAN JORNADA

Además del encuentro de Argentina ante Venezuela en el Wanda Metropolitano de Madrid, mañana habrá muchos encuentros atractivos para ver: Japón ante Colombia (7:00); Corea frente a Bolivia (8:00); Portugal contra Ucrania (16:45); Inglaterra frente a República Checa (16:45); Moldavia ante Francia (16:45); Perú contra Paraguay (22:00); y México ante Chile (23:15).