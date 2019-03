Jury a Carzoglio: Duhalde entró a escena y el presidente de la Corte se excusó

El histórico dirigente del PJ se sumó a la defensa del magistrado. Como el titular del tribunal fue funcionario duhaldista, pidió no seguir

Luis Carzoglio fue director del cementerio municipal de Avellaneda durante el último de los cuatro mandatos del ultraduhaldista Baldomero Alvarez de Olivera.

Carzoglio fue designado años después juez de Garantías de Avellaneda también por impulso de sectores afines a Eduardo Duhalde. Su figura cobró notoriedad cuando el año pasado se negó a ordenar la detención de Pablo Moyano que había pedido un fiscal. Ahora afronta un juicio político por el presunto mal desempeño de sus funciones y está suspendido en el cargo.

Eduardo Pettigiani, como actual titular de la Suprema Corte, quedó a cargo de la presidencia del jury. Votó por la suspensión del magistrado mientras se sustancia el juicio, pero una decisión que acaba de tomar el propio Duhalde lo terminará dejando afuera del proceso de enjuiciamiento de Carzoglio.

¿Qué fue lo que ocurrió? Duhalde es amigo de años del juez acusado. Tanto, que acaba de incorporarse a su defensa. Pettigiani, por su parte, antes de llegar al máximo tribunal de Justicia bonaerense se desempeñó como secretario de Seguridad entre 1994 y 1996. Fue, justamente, durante la gestión de Duhalde.

El ministro de la Corte juzgó que, en esas circunstancias, no podía seguir presidiendo el jury. Y solicitó su excusación que ahora deberá ser resuelta por el alto tribunal.

Hace unas horas, Pettigiani presentó una nota y se excusó “de continuar interviniendo en el caso” por “razones de decoro y delicadeza”. Como se dijo, fue funcionario en la gestión de Duhalde, y con el ex gobernador como parte del proceso, juzgó que debía dar un paso al costado.

Pettigiani tomó esa determinación para “aventar cualquier sospecha de parcialidad en la decisión de estos actuados”, según reza su resolución emitida hace unos días.

Esa decisión se precipitó a partir de que el 25 de febrero el ex gobernador asumió la co defensa de Carzoglio. “Vengo a ejercer mi profesión de abogado de un amigo de hace treinta años”, declaró. Además, consideró a Carzoglio como “un hombre muy honesto, trabajador y muy preocupado por el funcionamiento de la Justicia”.

Carzoglio, como se dijo, fue director del cementerio de Avellaneda durante la administración de Baldomero Álvarez. Habría sido el ex intendente quien impulsó su nombramiento como juez de Garantías para el Polo Judicial que debía instalarse en Avellaneda. Entre 2006 y 2007, hasta que comenzó a funcionar ese organismo, Carzoglio fue un juez designado, pero no podía ejercer porque no existía el despacho.

El magistrado afronta un jury que fue impulsado por el Procurador Julio Conte Grand, luego de que rechazara la detención de Pablo Moyano en el marco de una causa por irregularidades en el club Independiente. Carzoglio fue denunciado por el Procurador, quien lo acusó de dictar órdenes de allanamientos sin fecha, lo que derivó en la nulidad de una causa contra “El Rey del corte”, que administraba desarmaderos ilegales. También le apuntó por otorgar beneficios procesales a presos que correspondían a expedientes tramitados por otros jueces, que en algunas ocasiones acabaron con la fuga de los detenidos.

Integrado el jury, el juez fue suspendido en sus funciones.

La última decisión que había tomado el presidente de la Suprema Corte antes de su pedido de excusación, fue prorrogar el apartamiento preventivo por noventa días más de Carzoglio.

Entre las causas por las que Carzoglio fue apartado figuran haber dictado una orden de allanamiento de 18 propiedades sin fecha lo que provocó la nulidad de los procedimientos y el dictado de prisiones preventivas conexas, así como también haber resuelto beneficios a presos de expedientes ajenos.

DENUNCIA

La denuncia contra Carzoglio por presuntas irregularidades en el desempeño de su función, no incluyen su actuación en la causa contra el sindicalista camionero Pablo Moyano, por presunta asociación ilícita en perjuicio del club Independiente de Avellaneda, del que es vicepresidente.

El magistrado había rechazado el pedido de detención que el fiscal Sebastián Scalera pidió para Pablo Moyano, por el supuesto liderazgo que ejercía en una asociación ilícita junto con la barra brava de Independiente.

Sin embargo, fue un detonante político producto de la supuesta vinculación entre el juez y la familia Moyano, que controla desde hace años, además del gremio de Camioneros, la vida de Independiente.