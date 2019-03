El ingreso de médicos venezolanos a hospitales desata una dura discusión

Fernando Corsiglia Vicepresidente de CICOP No estamos rechazando a los médicos venezolanos que aspiran a ejercer en nuestro país sino a una política del gobierno de la Provincia que se vale su necesidad de trabajo para tapar la crisis del sistema de salud. La beca para extranjeros por la cual están ingresando a cubrir guardias en hospitales -que hoy quedan vacantes por las malas condiciones de trabajo y su mala remuneración- no es más que un mecanismo de precarización laboral: no contempla aportes previsionales, no prevé licencias y, como no forma parte de la carrera hospitalaria, tampoco garantiza ninguna estabilidad. Pero lo que más nos preocupa es que al no ingresar por concurso como el resto de los becarios, no hay forma de forma de garantizar su calidad profesional.