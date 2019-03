Apple anunció sus últimas novedades: streaming, videos juegos y una tarjeta de crédito

Luego de renovar varios de sus productos en los últimos días, Apple realizó un importante evento con transmisión en vivo desde el Anfiteatro Steve Jobs en su sede de Cupertino, California, en el que definió que el rumbo de la compañía empieza a estar más enfocado en los servicios antes que en los productos.

Así, el gigante tecnológico presentó varios servicios basados en la suscripción, como Apple TV+, Apple News+ y Apple Arcade. A su vez, también lanzó una tarjeta de crédito, junto a Goldman Sachs y Mastercard.

Apple News Plus (o Apple News+), un servicio en el que podrás tener acceso a más de 300 revistas especializadas en entretenimiento, deportes, tecnología, ciencia y cultura pop por un solo precio, así como contenidos digitales y periódicos como The Wall Street Journal o Los Ángeles Times.

La empresa lanzó una tarjeta llamada Apple Card, al tiempo que relanzó el app Wallet, que ahora te dice toda la información de tu tarjeta de crédito y que explica aún mejor en qué estás gastando tu dinero.

Apple Card también tiene recompensas bajo el nombre "daily cash" o efectivo diario, que se refleja en tu tarjeta cada día, y que puedes gastar donde quieras o enviar a amigos. Cada vez que pagues con Apple Card ahora ganarás 2 por ciento de efectivo y si haces compras en la Apple Store recibirás 3 por ciento.

La compañía también lanzó una tarjeta física de titanio, para usarlo donde no puedas pagar con tu celular, aunque con esta solo ganarás 1 por ciento de efectivo diario.

Apple también dio a conocer Apple Arcade, un nuevo apartado de su aplicación que incluye de entrada 100 juegos nuevos y exclusivos que no estarán en otras plataformas y que se podrán jugar aunque no tengas conexión. Cuando te afilies a este servicio no habrá nuevos pagos, por un único precio, no revelado aún, podrás jugarlo todo. Este servicio estará disponible en otoño en 150 países.

presentó el nuevo app Apple TV rediseñado y que ahora estará disponible en televisores Samsung, LG, Sony y Vizio. Así mismo presentó Apple TV Channels, en donde podrás comprar los canales que quieras, desde HBO hasta CBS All Access -- que pertenece al igual que CNET y CNET en Español a CBS. El servicio estará disponible en más de 100 países en otoño, y el precio aún no ha sido dado a conocer.