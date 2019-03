Lavagna cierra la puerta a un acercamiento a Cristina

| Publicado en Edición Impresa

El economista y posible precandidato presidencial por Alternativa Federal, Roberto Lavagna, aseguró que no conversaría por el momento con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en términos electorales al indicar que “en este momento le diría que no, porque a lo único que contribuye es que se empujen ciertos límites que es bueno mantener”.

“Uno tiene que estar dispuesto a conversar con cualquiera si cree que esto puede contribuir”, aseguró Lavagna en diálogo con radio La Red, a la vez que indicó que de momento no es precandidato y que está trabajando con distintos sectores para “generar consensos básicos”.

“La situación del país es muy complicada, de esta situación no se sale con candidaturas mágicas, se sale juntando varias voluntades que incluyan a la sociedad civil”, aseguró Lavagna.

Asimismo, consultado sobre si mantenía su postura de no ir a internas para resolver la candidatura presidencial del espacio Alternativa Federal, indicó que “lo central es juntar voluntades para enfrentar una situación difícil…esas son cosas de la política y ya se verán”. Ante una pregunta sobre la medición de pobreza difundida por la Universidad Católica Argentina en las últimas horas indicó que “la economía argentina está estancada hace ocho años y cayendo en los últimos meses”.

revés en córdoba

Ayer, en tanto, la ex presidenta tuvo otro revés político, luego de que el presidente del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Córdoba, el senador Carlos Caserio, negara que la decisión del kirchnerismo de no participar en las elecciones provinciales del 12 de mayo haya tenido que ver con un acuerdo con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner para evitar la dispersión del voto peronista y facilitar la reelección del gobernador Juan Sachiaretti.

“Nosotros no hemos hablado ni vamos a hablar con Cristina”, afirmó Caserio. Evaluó que los motivos de la baja de las listas del Frente Córdoba Ciudadana tienen que ver con “problemas internos” del kirchnerismo y para no mostrar “que son escasos” los votos que reunirían en Córdoba.

“No tenemos, ni tuvimos, ni vamos a tener nunca nada que ver” con el espacio kirchnerista, remarcó el titular del PJ.