Otro asalto brutal en una estación de servicio puso en alerta a todo el sector

En 44 y 143, motochorros le pegaron al encargado del shop. La FEC propone un sistema de monitoreo con reconocimiento facial

| Publicado en Edición Impresa

A manos de dos motochorros que no ahorraron violencia, una estación de servicios de San Carlos se sumó a la larga lista de expendedoras que fueron asaltadas en los últimos días con modalidades parecidas, lo que puso en alerta a los referentes de ese sector.

El nuevo caso sucedió cerca de las 20 del miércoles, cuando dos sujetos en moto llegaron a la Shell de 44 y 143. Uno se bajó e ingresó enseguida en el shop, “donde le robó a un cliente y al empleado le pidió que le entregara la llave de la caja fuerte”, contó a este diario David Ezequiel Alfonso (27), uno de los playeros que estaba en el lugar en ese momento.

El empleado intentó explicarle que no tenía esa llave, pero el asaltante no le creyó: “Le pegó un culatazo en la cabeza” -relató David- mientras insistía con lo mismo. Con impotencia, la víctima tampoco podía hacer más que repetirle que no estaba a su alcance cumplirle la exigencia, lo que le valió recibir un segundo culatazo.

Inmediatamente después, el mismo agresor dirigió su furia hacia Alfonso, al que se le fue encima “con los dos revólveres que tenía” y lo obligó a entregarle “la billetera con la recaudación”, recordó el playero, mientras el cómplice hizo lo mismo con otro de sus compañeros. “Entre las dos billeteras que nos sacaron calculamos que se llevaron 1.500 pesos”, reflejó el muchacho.

No contentos con eso, el más violento de los dos motochorros se subió al auto de un cliente y lo revisó, aunque aparentemente no encontró más que algunos documentos. El dúo permaneció en el playón por “aproximadamente cinco minutos”, calcularon las víctimas.

“Es la segunda vez que me toca estar en un asalto en los dos años que llevo trabajando en esta estación de servicio, que funciona desde hace más de 20 años y ya tuvo varios robos”, comentó el playero. El empleado del shop fue el que se llevó la peor parte en esta historia, ya que los culatazos en la cabeza le abrieron una herida por la que debieron asistirlo los médicos que un rato después llegaron en una ambulancia del SAME.

“Cuando escaparon les avisamos a cuatro policías que estaban en esta zona” y salieron a perseguir a los motochorros, aunque no lograron capturarlos.

Propuesta

En los últimos días ocurrieron varios asaltos violentos en estaciones de servicio de la Región, como el que terminó con otro playero herido a golpes en ruta 36, lo que impulsó a las autoridades de la Federación de Entidades de Combustibles (FEC) a exigir seguridad a través de un comunicado en el que recordaron la nota que elevaron a las autoridades provinciales proponiendo integrar los negocios “a un sistema de monitoreo de video, en tiempo real, con reconocimiento de rostros y de dominios de automotor, por correlación con bases de datos oficiales de personas con pedido de detención o averiguación de paraderos y vehículos con orden de secuestro”.

“Así como el ámbito de las Estaciones de Servicio resulta especialmente vulnerable para la actividad delictiva, también se muestra propicio para implementar nuevas técnicas de video monitoreo y tratamiento automático de información”, aseguró el Tesorero de la FEC, Juan Carlos Basílico, planteando hacer “de la debilidad, fortaleza”.