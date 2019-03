Belsunce: dos vigiladores y Pachelo a juicio

| Publicado en Edición Impresa

Nicolás Pachelo, el ex vecino de María Marta García Belsunce, y dos vigiladores del country Carmel del partido bonaerense de Pilar irán a juicio oral por el crimen de la socióloga cometido en octubre de 2002, informaron fuentes judiciales. Así lo resolvió el juez de Garantías 1 de San Isidro, Ricardo Costa, quien rechazó el pedido de nulidad interpuesto por el abogado defensor de Pachelo (42), Roberto Ribas, contra el requerimiento de los fiscales de la causa, María Inés Domínguez y Andrés Quintana. Riba argumentó que no se podía juzgar a nadie cuando todavía no está firme la absolución que Casación le dictó al viudo Carlos Carrascosa (74) en diciembre de 2016.

Es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe resolver la apelación presentada por el subprocurador general Juan Ángel de Oliveira.

“¿Cuál de las dos hipótesis de trabajo es verdadera? Pachelo o Carrascosa? No se puede ni pensar seriamente que ambos hayan interactuado en los hechos que se investigan”, había señalado el defensor en su presentación.