Las tormentas severas llegaron para quedarse y trazan un plan de riesgo

A fines de agosto especialistas universitarios tendrán listos protocolos de actuación para cada barrio en caso de eventos climáticos extremos. Apuntan a trascender distintas administraciones. El control de las urbanizaciones

| Publicado en Edición Impresa

Por CARLOS ALTAVISTA

caltavista@eldia.com

Arrancó en enero y finalizará en agosto. En un plazo de 9 meses, un amplio equipo interdisciplinario de la Universidad de La Plata, convenio con la Municipalidad mediante, desarrollará un plan que deberá estar por encima de todos los gobiernos locales y de todos los partidos políticos, destinado a que frente a las futuras tormentas severas que impacten en la Ciudad -que las habrá-, cada barrio, cada institución y cada vecino sepan exactamente qué hacer. El nombre del proyecto en ejecución lo dice todo: Plan de Reducción del Riesgo de Inundaciones en la región de La Plata (RRI La Plata).

“La hija de un amigo se encontraba en Miami. La ciudad estaba en alerta por un huracán. Ella no tenía ninguna app especial en su celular. No obstante, en un momento la pantalla se le puso negra y le apareció el siguiente mensaje: Compre agua y vaya al hotel equis”, contó un experto que trabaja en el RRI La Plata.

“Existe hoy una oportunidad histórica de instalar acá, institucionalmente, un plan que permita afrontar en forma organizada la problemática de los fenómenos hidro-meteorológicos importantes y extremos, y promover estrategias que logren una adaptación de las conductas y del entorno de los habitantes”, reflexionó el jueves, a primera hora de la tarde, el ingeniero hidráulico y civil Pablo Romanazzi, el más entendido en la materia y coordinador del plan en el que participan integrantes de las facultades de Ingeniería, Arquitectura, Observatorio, Exactas, Naturales, Agronomía, Veterinaria, Medicina, Trabajo Social, Derecho, Humanidades, Periodismo y más.

El especialista nacional e internacional respondió a la inquietud que primero surge cuando se plantea el proyecto: ¿Es posible elaborar aquí una política de prevención de riesgos que trascienda gobiernos y mezquindades políticas?

“Es un desafío grande. Pero si lo encaramos, y con esta seriedad, es porque creemos que es posible. Pero, sobre todo, porque es indispensable. Estamos hablando, lisa y llanamente, de salvar vidas”, subrayó, para poner un ejemplo contundente. “Si el 2 de abril de 2013 hubiese sido día laborable, las consecuencias se habrían multiplicado varias veces. ¿Por qué? El solo hecho de pensar que todos los padres habrían salido corriendo a buscar a sus hijos a la escuela da una dimensión de lo que podría haber ocurrido”.

DESDE LA FUNDACIÓN

Un poquito de historia para colocar las cosas en contexto. Con documentos, libros, mapas y recortes periodísticos en blanco y negro sobre la mesa, los entendidos recordaron que La Plata está implantada en tierras bajas, por lo que “desde la fundación es vulnerable a las inundaciones. De hecho, la serie histórica sobre la que se viene trabajando arranca con el evento extremo de 1911”.

¿Culpa de Dardo Rocha y Pedro Benoit? No. Faltando dos décadas para que finalice el siglo XIX no existía el cambio climático ni se había mudado a la región el clima (casi) subtropical que nos acompaña. “Hubo debates legislativos, decisiones de gobierno, incluso Rocha presentó una serie de opciones que incluían a ciudades pobladas, como Patagones, pese a que el deseo era construir La Plata aquí. Lo que sí faltó fue previsión. La Ciudad creció, en el casco y por fuera del mismo, en forma anárquica y sin infraestructura”, se apuntó desde el departamento de Hidráulica donde Romanazzi investiga y es profesor titular del Area Hidrología.

Volviendo al ejemplo de 2013, que podría ser el de otras tormentas que pasaron y que vendrán, el ingeniero salteó por un momento todas las etapas del ambicioso proyecto y se colocó imaginariamente en el final, allí donde la población entera tendría que saber a qué atenerse ante cada alerta.

“Los padres no tendrán que salir desesperadamente a buscar a los niños al colegio, pues tendrán la tranquilidad de que en la escuela sabrán perfectamente qué hacer. También deberán saber cómo actuar en cada barrio. En algunos, lo ideal será la autoevacuación, en otros, quedarse adentro de las viviendas. Debe haber referentes claros, voluntarios capacitados, canales de comunicación perfectamente determinados”, enumeró, para realzar que “eso conllevará un trabajo profundo y de largo plazo de educación ciudadana”.

Es por ello que, pese a que el plan está en la etapa de investigación científica, hace tiempo que se vienen realizando reuniones con instituciones y clubes de barrio, en breve será con partidos políticos y a mediano plazo con vecinos en las escuelas. Y más.

“La inmensa mayoría de casos fatales ante eventos hidro-meteorológicos extremos se dan porque la gente hace lo que no debe, pero lo hace porque no sabe qué hacer”, enfatizó Romanazzi. “¿Salir o quedarse en la casa, frenar el coche o el colectivo o tomar equis vía alternativa? La diferencia muchas veces es el riesgo de vida. Y a lo que apuntamos es a evitar ese riesgo. Porque nuevos eventos importantes habrá, de eso no caben dudas. Las obras ayudan, desde ya. Pero en las principales ciudades del mundo hay protocolos de actuación muy claros, porque nadie puede, por ningún medio, evitar a la naturaleza”, disparó.

PMP

Para minimizar el riesgo de desastres debe lograrse una comunidad educada y organizada en su capacidad de prevención, respuesta y reconstrucción. Para llegar hasta ahí, no obstante, hay un largo camino que ya se está recorriendo (ver recuadro).

En La Plata existen 12 cuencas. Ocho ocupan el 68% del partido y descargan en el Río de la Plata, y las 4 restantes ocupan el 32% del territorio y desaguan en el Samborombón (ver mapa en página 14). El equipo técnico del Plan RRI aclaró que “este trabajo es cuenca por cuenca y barrio por barrio. Hay que trazar el mapa de vulnerabilidad física, social, económica y ambiental en cada barriada. De ello surgirá que el protocolo de acción podrá variar de un sitio a otro vecino”.

Tras estudiar una serie histórica de 103 años (1911-2013), se hará especial hincapié en las tormentas severas de 2002, 2008 y 2013. Mediante un software especial que se adquirió se simularán las mismas y un escenario de PMP.

¿Que es la PMP? “La Precipitación Máxima Probable. Es decir, el peor escenario posible que podría darse, estimado matemáticamente en base a la progresión histórica”, dijo Romanazzi, para apuntar que ese escenario arroja 500 milímetros de agua caída en un día. En 2002 cayeron 120 mm, en 2008 fueron 240 y en 2013, 392.

“Los eventos del 2008 y 2013 son únicos en la serie histórica. Hay que notar que el incremento consecutivo del porcentaje de lluvias en relación a la PMP implica una tendencia incipiente que no deja de ser preocupante. El agua caída en 2002 representó un 24% de la PMP (120 mm sobre 500 mm), en 2008 representó el 48%, y en 2013 el 78%”, describió el ingeniero platense y máster en Sciencies in Hydrology de la Universidad Libre de Bruselas y doctor hidráulico y medioambiental de la Universidad Politécnica de Valencia, España.

Finalmente, mostró un mapa de la inundación de 1930 publicado por EL DIA, hecho a mano alzada en su momento. “Si se compara esa mancha de inundación con los mapas digitales de 2002, 2008 y 2013, la zona más afectada es siempre la misma: de diagonal 74 hacia el oeste”, remarcó (ver aparte).

“URBANIZACIÓN RESPONSABLE”

El convenio entre la Comuna y la Universidad contempla “el análisis del riesgo de inundación de los 34 lotes que el Concejo Deliberante, a fines de 2018, habilitó para ser urbanizados. Si bien el informe no es vinculante para el Municipio, creemos que es fundamental decir ‘este lote es inundable; esto otro no; este otro tampoco pero si se urbaniza provocará el anegamiento de barrios cercanos’”.

“Nosotros, desde ya, no tenemos poder de policía. Eso está en manos de la Autoridad del Agua y de la Dirección Provincial de Hidráulica”, puntualizaron los expertos.

“Hemos estudiado a fondo la inundación de fines de 2015 en Luján, cuya causa central fue el bloqueo de las salidas de agua por las urbanizaciones que se desarrollaron. Y analizamos otro caso en Gualeguaychú, previo a un emprendimiento. A lo que debemos apuntar es a una urbanización responsable y sustentable”, señaló Pablo Romanazzi.