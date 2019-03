Valencia, el segundo hogar

Hace tres años Micaela Marcos vivía en Los Hornos y extrañaba a su padre que estaba en esa ciudad española. Tras visitarlo durante unas vacaciones se enamoró de las playas y eso hizo que tomara coraje y se instalara en el viejo mundo

| Publicado en Edición Impresa

Por MARÍA LAURA LÓPEZ SILVA

vivirbien@eldia.com

-¿Por qué te fuiste, a dónde y hace cuánto?

-Me vine a Valencia porque quería cambiar de aire además de muchas otras razones, como dejar de soportar a los piqueteros que cortaban las calles camino al trabajo y la inestabilidad laboral, pero lo cierto es que siempre tuve mi corazón dividido entre La Plata y Europa porque mi padre vive de este lado del mundo. Eso fue lo que realmente me hizo tomar la decisión de venirme hace XX años.

-¿Con quién vivís?

-Vivo felizmente sola. Pero comparto mi tiempo con mi padre que vive muy cerca de mi casa y amigos que he logrado hacer aquí.

-¿A qué te dedicabas en La Plata y a qué te dedicás en donde vivís ahora?

-En la Plata trabajaba de secretaria administrativa. Pero también intenté como buena emprendedora tener siempre algo mío y tuve mi lugar en la feria de la plaza Islas Malvinas. Hacía carteras de cuero de diseño y con uno de mis hermanos abrimos una dietética también, otro proyecto que no funcionó.

Y aquí hago lo mismo: trabajo de recepcionista administrativa con algunos momentos de inestabilidad laboral también. Es por eso que decidí probar suerte en Londres donde me fue muy bien también pero ese es otro capítulo de mi vida… entonces aquí estoy de vuelta en esta ciudad maravillosa.

-¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de la ciudad donde vivís?

-La primera vez que vine a Valencia fue por vacaciones y me enamoré de sus playas, del agua templada, del clima, de la limpieza, de los edificios y de la tranquilidad de andar sin miedo por las calles a cualquier hora. Lo único malo que puedo decir es que aquí no existe la educación gratuita y es muy caro poder estudiar. Y otra cosa que no falla en casi ningún país es el trabajo de los gobernantes, que dejan bastante que desear.

-El mejor recuerdo de La Plata

-Mi mejor recuerdo es todo porque allí viví toda mi vida. La Plata es una cuidad increíble y lo que más nostalgia me da es dejar de pasar allí las fiestas porque además de ser verano, muy diferente aquí, se extraña estar reunida con toda mi familia.

-¿Algo que no extrañes de La Plata?

-Los piquetes, el transporte público.

- ¿Te llevaste algo de recuerdo cuando te fuiste?

-Lo único que me traje fue yerba mate de una marca en especial que aquí no se consigue.

- ¿Volverías? ¿Por qué?

-Al principio cuando llegué a Valencia tenía dudas y pensaba regresar en algún momento, cuando las cosas mejoraran en Argentina. Pero hoy, después de haber ido de visita y también de conocer otros países, la calidad de vida que tengo aquí no la cambio. La verdad es que creo haber encontrado mi lugar en el mundo, más ahora que ya estoy estabilizada, con amigos y proyectos por cumplir. Aquí siento que respiro, que puedo avanzar. Además, vivir junto al mediterráneo es impagable. Aunque como siempre digo cuando estoy allí, quiero estar aquí porque extraño la calidad de vida pero es inevitable no extrañar a mi familia, a mis amigos de toda la vida, los olores y las comidas, pero saber que de vez en cuando puedo volver a sentir y a vivir todo eso, ya me reconforta y sigo!